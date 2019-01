Met dank aan oude kennis en wereldgoal: het verhaal achter de vreemde transfer van Boateng naar FC Barcelona Kristof De Cnodder

23 januari 2019

06u00 0 Primera Division Qué...? FC Barcelona dat Kevin-Prince Boateng in huis haalt? Dit transfernieuws sloeg de voetbalwereld met verstomming. Was 'enfant terrible' Boateng op zijn 31ste niet stilaan op zijn retour?

Kevin-Prince Boateng naar Barcelona: wie had dat zien komen? De grillige spits wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van het Italiaanse Sassuolo en nadien kan Barça Boateng definitief overnemen voor acht miljoen euro. Op sociale media werd gisteren behoorlijk lacherig gereageerd op de deal. Dingen als 'Vreemdste transfer ooit' en 'Wie heeft hij daarvoor moeten chanteren?' passeerden op Twitter.

Het is alleszins opmerkelijk dat Barcelona Boateng in deze fase van zijn carrière toevoegt aan de selectie. Boatengs hoogdagen leken alweer een hele poos achter hem te liggen. Sinds zijn exit bij AC Milan in de zomer van 2016 kwam de aanvaller uit voor bescheiden teams als Las Palmas, Frankfurt en Sassuolo. Als dan plots alsnog een grootmacht als Barça komt aankloppen mag dat een verrassing worden genoemd.

En toch. Toch is de overstap van Boateng naar Barcelona niet eens zó bizar. Na het vertrek van Munir naar Sevilla zaten de Catalanen wat krap in de aanvallers. Met Boateng vond men een ervaren, relatief goedkope en polyvalente back-up voor het offensieve compartiment. Boateng is trouwens iemand die men in Camp Nou al jaren ergens in het achterhoofd heeft zitten. De Duitse Ghanees speelde in zijn carrière al acht keer tegen zijn huidige club en scoorde daarin twee keer. Vooral de wereldgoal die hij begin 2013 maakte in de achtste finales van de Champions League bleef bij.

Dat het nooit eerder tot een transfer kwam heeft ongetwijfeld te maken met de reputatie van 'bad boy' die Boateng al jaren met zich meezeult. Bij Barça werkt men liever met 'ideale schoonzonen'. Maar: Boateng heet geëvolueerd te zijn. Toen trainer Ernesto Valverde bij Las Palmas' ex-coach Setien zijn licht opstak over de aanvaller, vertelde deze laatste niets dan goeds. En hoewel Boateng dit seizoen in de Serie A slechts vier keer scoorde, kwamen er ook vanuit Italië positieve commentaren overwaaien over de voetballer en de mens Boateng. Daarop zette Valverde het licht op groen.

Tot slot speelden de prima relaties tussen Barcelona en Sassuolo een belangrijke rol in deze transfer. Afgelopen zomer verhuisde de Braziliaanse verdediger Marlon nog in de andere richting. De link tussen de twee clubs is de Italiaan Ariedo Braida, scout van Barça en persoonlijke vriend van Sassuolo's CEO Giovanni Carnevali. Braida werkte in het verleden als technisch directeur van Milan nog samen met Boateng en hij bleef steeds overtuigd van diens kwaliteiten. Volgens Catalaanse media was het Braida die de naam Boateng onlangs op tafel gooide. Als het gokje straks toch niet zou renderen, zal het de Blaugrana's hoe dan ook niet te veel geld kosten.