Messi zwaait boezemvriend Suárez uit met sneer naar Barcelona: “Je verdiende het niet om zo buitengegooid te worden” DMM

25 september 2020

11u59

Bron: Instagram 6 La Liga Lionel Messi en Luis Suárez, het was een match made in heaven. De Argentijn en de Uruguayaan waren niet alleen spitsbroers bij Barcelona, de twee zijn vrienden voor het leven. Dat Suárez nu Barcelona moet verlaten, doet ook bij Messi pijn. Ziehier, een eerbetoon met een flinke sneer naar het management in Catalonië.

“Ik wist het natuurlijk al, maar vandaag kwam ik binnen in de kleedkamer en werd het pas echt pijnlijk duidelijk”, opent Messi zijn eerbetoon aan Uruguayaan op Instagram. “Het wordt moeilijk om mijn dagen niet langer met jou te delen. Ik zal die momenten heel hard missen. Veel dingen zullen we nooit vergeten: de vele jaren samen in de ploeg, de restaurantbezoekjes, diners, enzovoort.”

“Het zal vreemd aanvoelen om je op het veld te zien met een ander shirt om de schouders. Het zal nog vreemder worden om je daarbij onder ogen te komen”, gaat Messi verder. “Je verdiende hier te vertrekken als één van de belangrijkste spelers in de clubgeschiedenis, want je hebt zoveel bereikt, individueel én met dit team. Je verdiende het niet om eruit gegooid te worden zoals ze nu met je deden.”

“De waarheid is dat me op dit moment niets nog verbaast. Ik wens je het allerbeste met je nieuwe uitdaging. Ik hou heel veel van je. Tot ziens, vriend.”

