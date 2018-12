Messi zag het al lang: Barça-wonderkind waarmee Lionel zich kosteloos amuseert en omschreven wordt als pure poëzie maakt met vernuftige assist furore bij debuut GVS/MDB

07 december 2018

06u30 0 Primera Division Verkondigen dat Riqui Puig (19) de toekomst van FC Barcelona is, is niet meteen een gewaagde uitspraak. Woensdag maakte de tiener zijn debuut bij de Catalaanse hoofdmacht, een hele Copa del Rey-match lang maakte hij indruk ‘op z’n Iniestas’. Niet vreemd dus Lionel Messi op training de centrale middenvelder maar al te graag in zijn team heeft. Gennaro Gattuso was eerder deze zomer al in de wolken: “Zijn spel is als pure poëzie.”

Gisteren maakte de 19-jarige Riqui Puig zijn debuut bij het eerste elftal van Barcelona.



Hij maakte een goede indruk en bekroonde zijn invalbeurt met een subtiele assist! ✨🔵🔴 pic.twitter.com/GJTHUM4Dwp Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Akkoord, de tegenstand was met de derdeklasser Cultural Leonesa niet meteen ‘s werelds grootste uitdager. Toch was het debuut van Riqui Puig een flinke verademing. In de zestiende finales van het Copa del Rey-duel mocht de 19-jarige middenvelder na 55 minuten en een 3-0-bonus invallen. Dat bleek tijd genoeg om Camp Nou helemaal voor zich te winnen. Op z’n Xavi’s, op z’n Iniestas: de vergelijking met beide legendes is nooit ver weg. Een klare kijk, een heerlijke techniek en een verfijnde maar o zo efficiënte baltoets. Puig maakte indruk, de manier waarop hij Denis Suarez de 4-1-eindstand aanbood sprak boekdelen. Even veinzen, waarna hij met een ingenieus opwippertje zijn collega afzonderde.

NICE PASS, KID! Barça's 19-year-old midfielder Riqui Puig — who's making his official debut tonight — got his first career assist on Denis's goal a few minutes ago! 💪 pic.twitter.com/orGnd0X2iw FC Barcelona(@ FCBarcelona) link

Eén man heeft een grote verdienste aan de doorbraak van Puig: Ernesto Valverde. Volgens El País liet Pep Segura, sportief directeur bij Barcelona, de vader van Riqui midden 2017 verstaan dat het contract van zijn zoon niet verlengd zou worden. Met zijn 1m69 en tengere lichaamsbouw fysiek te licht bevonden voor competitie, klonk het. Totdat Valverde zich met de zaakjes ging bemoeien. De coach van het eerste elftal wilde het talent wel laten trainen met de grote jongens en hem afgelopen zomer meenemen op een toer door Amerika. Daar ontbolsterde hij helemaal - vooral in een oefenduel tegen AC Milan. De Catalaanse grootmacht verloor dan wel met 1-0, de Italiaanse trainer Gennaro Gattuso was danig onder de indruk van de jonge knaap. Hij prees Puig zonder weerga de hemel in. “Hij is een spektakel”, aldus Gattuso. “Ik ben verbaasd dat een jongen met het gezicht van een kind een bal zo kan behandelen. Ik zie dat hij voetbal in zijn binnenste voelt. Wat hij deed was pure poëzie.”

I don't think Riqui Puig knows what it means to get pressed.pic.twitter.com/ERHH9LRbNT sm(@ TacticoModerno) link

Maar de complimentjes gaan nog verder. Veel verder. Nadat Iniesta en Xavi de voorbije maanden zelf al met bloemetjes gooiden - “Hij ziet het spel meteen, weet wat hij op elk moment moet doen, is intelligent en is fris in zijn hoofd”, dixit Xavi - acht ook niemand minder dan Lionel Messi zijn moment gekomen om zijn jonge ploegmakker te doen blozen. Niet met zoveel woorden, maar volgens Sport-English verkiest ‘de Vlo’ er op training telkens voor om met het toptalent in hetzelfde team te zitten.

“Toen Puig voor het eerst deelnam aan de trainingen met de eerste ploeg, realiseerde Messi zich snel welk talent kwam opdagen. Lionel wil telkens met hem in één team spelen - uiteraard geweldig voor Riqui, want Messi is z’n groot idool. Maar Lionel is niet de enige, ook Luis Suarez en in het begin Andrés Iniesta waren onder de indruk van z’n kunstjes met de bal.”

Riqui Puig with Messi at today's training. pic.twitter.com/293Iyte0qw La Masia(@ Youngcules) link

Na het deugddoend debuut van afgelopen woensdag werd de tiener uiteraard onmiddellijk voor de Spaanse microfoons gehaald. “Op m’n derde bezocht ik al eens Camp Nou. Toen al beeldde ik mij in hoe het zou zijn om op deze grasmat te voetballen. Ik stond voor de match dan ook te trillen op mijn benen. Het was een zeer speciale dag, maar dankzij mijn assist en de ruime zege was het wel het debuut waarop ik hoopte.”

En coach Valverde genoot mee én haalde zijn gram. “Dit is het begin van een lange carrière. We zijn blij voor hem. Hij is het type speler dat altijd de bal wil, maar hij heeft ook het geduld om er iets goed mee te doen.” Het Barça-DNA blijft zich maar verspreiden. Riqui Puig: onthou de naam.

🔵🔴 #BarçaDNA : From generation to generation 💙❤ pic.twitter.com/j6M2jkowET FC Barcelona(@ FCBarcelona) link

🔝 The best of the best of Riqui Puig with Barça B 😎. Watch his Camp Nou debut here https://t.co/eBSX0Eaewt pic.twitter.com/PRLJxkZqrp FC Barcelona(@ FCBarcelona) link