Messi was bijna weg uit Barcelona door problemen met fiscus: “Een heel slechte tijd”

ODBS

09 oktober 2019

11u42

Bron: Belga 0 FC Barcelona Lionel Messi heeft in 2013 en 2014 ernstig nagedacht over een vertrek bij FC Barcelona. De Argentijnse superster was op dat moment verwikkeld in een juridisch conflict met de Spaanse belastingsdiensten en overwoog daarom het land te verlaten. Dat vertelde hij in een gesprek met de Catalaanse radio.

Neymar wilde de voorbije zomer echt weg uit Parijs. Lionel Messi

“Er waren momenten dat ik heel moe was door alles wat er gebeurde. Vooral in 2013 en 2014, toen ik problemen had met de schatkist”, zegt Messi, die “moe en gefrustreerd was” door alles over wat hem werd gezegd en geschreven. Het leidde bijna tot een vertrek uit Spanje. “Gelukkig waren de kinderen nog klein en wisten zij niet wat er gebeurde, maar het was een slechte tijd. Op dat moment zat het in mijn hoofd om te vertrekken. Niet omdat ik Barça wilde verlaten maar door wat er aan de hand was.”

Uiteindelijk bleef Messi in Spanje en bereikte hij in 2016 een akkoord met de Spaanse fiscus. Hij betaalde een miljoenenboete en kreeg net als zijn vader een celstraf van 21 maanden, die hij niet hoefde uit te zitten.

In hetzelfde interview met RAC1 heeft de 32-jarige Messi het over zijn ex-ploegmaat Neymar. Die flirtte deze zomer met een terugkeer naar Camp Nou en werd ook aan Real Madrid gelinkt. “Op een bepaald moment geloofde ik echt dat als hij niet naar hier zou komen, hij naar Madrid zou gaan want hij wilde echt weg”, legt Messi uit. “Hij zei het zelf dat hij verandering wilde, Parijs achter zich laten. Ik was ervan overtuigd dat Florentino (Pérez, nvdr) en Madrid iets zouden doen om hem te halen.” Maar dat gebeurde niet en de Braziliaan bleef gewoon bij PSG.

