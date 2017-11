Messi, Vermaelen en co vermijden eerste uitschuiver in La Liga, maar Barça heeft toch reden tot klagen Mike De Beck

22u37 0 Twitter. Doelman Neto wil de bal nog uit zijn kooi ranselen, maar het leer overschrijdt de doellijn. Barcelona werd zo een geldig doelpunt ontnomen. Primera Division En als het moeilijk wordt, is er altijd nog Lionel Messi. Barcelona heeft een eerste nederlaag in La Liga maar net kunnen afwenden. Met dank aan hun Argentijnse tovenaar. Met een heerlijke assist op Jordi Alba wiste de 'Vlo' de openingstreffer van Rodrigo voor Valencia uit. Ook Thomas Vermaelen, voor het eerst sinds mensenheugenis nog een keer in de basis in de Spaanse eerste klasse, kon alleen maar applaudiseren voor zoveel branie. Barça heeft wel reden tot klagen, want voor rust werd hen nog een geldig doelpunt ontnomen.

Oefenmeester Ernesto Valverde moest voor de lastige verplaatsing naar Valencia schuiven in het hart van zijn defensie. Oudgedienden Gerard Piqué (geschorst) en Javier Mascherano (spierblessure) konden niet in actie komen. Enter Thomas Vermaelen. Onze landgenoot mocht zo voor het eerst in 624 dagen nog een keer starten in de Primera Division. Zijn laatste basisplaats dateerde al van de partij tegen Malaga op 23 januari 2016. Een unieke kans dus voor de Rode Duivel. Die moest hij dan ook met beide handen grijpen.

Toch waren in de eerste helft alle ogen (en camera's) gericht op scheidsrechter Iglesias Villanueva. Lionel Messi nam de bal op het halfuur in een tijd op de slof en doelman Neto had er bijzonder veel moeite mee. Het sluitstuk van Valencia liet de bal zelfs knullig door de benen glippen waardoor het leer over de doellijn dwarrelde. Dat zag iedereen in Mestalla, behalve scheidsrechter Villanueva. Barça zag zo een geldig doelpunt door de neus geboord.

Daar waar ze in de eerste helft ietwat mak acteerden, kon de thuisploeg in het begin van de tweede helft wel doordrukken. Het resulteerde meteen in een uitstekende kans voor Simone Zaza, maar de Italiaan besloot voorlangs. Vermaelen moest de man in vorm bij Valencia mee aan banden leggen. Makkelijker gezegd dan gedaan als je weet dat Zaza al negen keer kon prikken in La Liga. Op het uur was het dan toch raak. Guedes speelde Gaya knap vrij en die vond Rodrigo voor doel. Vermaelen kwam net te laat om hem het scoren te beletten.

Mestalla kirde van de pret, maar bij Barcelona loopt nog altijd ene Lionel Messi rond. Met nog zo'n tien minuten op de klok verstuurde de Argentijn een heerlijke pass richting Jordi Alba. De infiltrerende linksachter tikte de uitstekende voorzet dan ook voorbij doelman Neto: 1-1. Plots werd het weer stil in de Spaanse voetbaltempel. Ook na dertien speeldagen blijft Barcelona ongeslagen, maar dat kan ook gezegd worden van Valencia en Atlético Madrid. De voorsprong van Barça op eerste achtervolger bedraagt nog steeds vier punten. Atlético Madrid en Real Madrid volgen op acht eenheden.

