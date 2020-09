Messi traint voor het eerst weer mee en FC Barcelona deelt maar wat graag de beelden Redactie

07 september 2020

22u25 0 Primera Division Drie dagen na zijn aankondiging dat hij toch bij FC Barcelona blijft, heeft Lionel Messi voor het eerst meegetraind. De Argentijn werd bij zijn aankomst aan het oefencomplex opgewacht door een pak fans en journalisten. Na de training deelden de blaugrana maar wat graag de beelden.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Messi blijft dan toch bij Barcelona en traint intussen dus weer mee. De afgelopen weken is heel wat gezegd en geschreven over de hele transfersoap. La Liga, de organisator van de Spaanse voetbalcompetitie, had al laten weten dat de Argentijn niet zomaar onder zijn contract uit kon. Het benadrukte vorige week dat de afkoopclausule van 700 miljoen euro in Messi’s contract nog steeds geldt en hij dus niet gratis zou kunnen vertrekken. Dat ontkende Jorge Messi, vader en zaakwaarnemer van Leo, steeds stellig.

Messi zelf zou een dergelijk traumatisch afscheid via de rechtbanken niet willen, na 20 jaar geleden als 13-jarige jochie in de Catalaanse stad te zijn gearriveerd om daar uit te groeien tot de grootste voetbalsensatie van de laatste decennia. Een extra seizoen onder Ronald Koeman, die hem al had meegedeeld hem als een pijler van het nieuwe project te beschouwen, zou hem zo de kans geven om ook waardiger te kunnen vertrekken en afscheid van de fans te kunnen nemen.

De Primera División start in het weekend van 12 september, maar Barça komt pas twee weken later voor het eerst in actie, met een thuiswedstrijd tegen Villarreal.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook: Spaanse media buigen zich over verlengd verblijf van Messi: “Zijn populariteit heeft een knauw gekregen”

Se queda! Lionel Messi kondigt aan dat hij dan toch bij Barcelona blijft, maar: “Beleid van Bartomeu is een ramp”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.