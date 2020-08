Messi stuurt zijn kat naar coronatests bij Barcelona, Argentijn ontbreekt daardoor op eerste training DMM

30 augustus 2020

09u47 0 El Mundo Deportivo Dat Lionel Messi (33) wil vertrekken bij Barcelona weten we intussen al een kleine week, maar of de Argentijn kán en zal vertrekken blijft voer voor speculatie. Ondertussen liet Messi zich niet zien op de coronatests in de aanloop naar het nieuwe seizoen bij Barcelona. Daardoor kan hij morgen ook niet beginnen aan de eerste training.



Het wordt voor veel voetballers een ultrakort tussenseizoen. Na de Final 8 in de Champions League staat de nieuwe voetbaljaargang al aan de voordeur te wachten. In Spanje beginnen ze er vanaf 12 september weer aan. Veel clubs beginnen een dezer dagen dus aan hun voorbereiding op het nieuwe seizoen, zo ook het in crisis verkerende FC Barcelona.

Deze ochtend werden alle spelers van de club voor 12u verwacht op Camp Nou om coronatesten te ondergaan. Volgens Spaanse media was het op voorhand al een uitgemaakte zaak dat Lionel Messi niet op het appèl zou verschijnen. Zeker nu de ronde gaat dat Messi met een nieuwe burofax aan de clubleiding heeft laten weten dat hij de testen laat schieten.

🔴 🔵 Llega Luis Suárez a la Ciudad Deportiva



❌ Messi, citado en menos de 20 minutos, NO aparecerá



📻 Todo lo que suceda durante el día de hoy lo contaremos en el @tjcope pic.twitter.com/wxpl28Zzv6 Víctor Navarro(@ victor_nahe) link

Zonder coronatest ontbreekt de Argentijn ook automatisch op de eerste training van het seizoen morgen. Aanvankelijk werd gedacht dat Messi present zou tekenen om verdere perikelen rond zijn vertrekwens in te perken. Advocaten die hem bijstaan, zeggen nu dat hij zich niet meer hoeft te melden nu iedereen toch weet dat een transfer aanstaande is.

Voorzitter Bartomeu wil Messi komend seizoen in Camp Nou houden, ondanks een clausule in Messi’s contract die stipuleert dat hij elk jaar zijn verbintenis eenzijdig mag verscheuren. Messi was daarin wel aan de deadline gebonden van 10 juni, maar door de coronacrisis en de verlenging van het seizoen argumenteert het kamp van de Argentijn dat de deadline verschoven is.

Twistpunt dus in de vertrekwens van Messi. Clubvoorzitter Bartomeu stelt dat clubs die Messi willen 700 miljoen euro moeten neertellen, nu de deadline in de clausule is verstreken. Wil hij toch transfervrij de deur uitlopen, dan zal Messi tot de zomer van 2021 moeten wachten.

Ondertussen zwengelen de geruchten steeds verder aan rond een overgang naar Manchester City. Pep Guardiola zou in Barcelona gesignaleerd zijn, al is hij in de eerste plaats in Catalonië om zijn familie te bezoeken.

Máxima expectación en la Ciudad deportiva del Barcelona .Los jugadores del Barcelona llegando a las pruebas PCR. No esperan a Messi . Desde las 8 de la mañana hasta las 12 . Llega Ronald Koeman . pic.twitter.com/X4j8AeI5ew Alfredo Martínez(@ Alfremartinezz) link

Messi: On Strike. pic.twitter.com/r8wDLeDijA total Barça(@ totalBarca) link

