Messi plaatst op het eerste gezicht normale trainingsfoto online totdat je zijn linkerbeen van naderbij bekijkt Mike De Beck

04 maart 2018

21u35

Bron: Instagram

Lionel Messi trok vandaag Barcelona over de streep met een fantastische vrije trap, maar ook op training laat de Argentijn geregeld vlagen van zijn genialiteit zien. Thomas Vermaelen is bijvoorbeeld een van de bevoorrechte toeschouwers op de trainingsvelden van het Ciutat Esportiva Joan Gamper. Messi plaatste gisteren op Instagram een op het eerste gezicht normale trainingsfoto. Totdat je de positie van zijn linkerbeen van naderbij bekijkt. 'De Vlo' lijkt zijn voet helemaal dwars te zetten terwijl zijn been een vreemde beweging maakt. Bijzonder elastisch en het getuigt ook van een enorme flexibiliteit. "Is dat menselijk?", vroegen ze zich bij het Spaanse El Mundo Deportivo af.