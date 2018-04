Messi pakt opnieuw uit met fraaie vrije trap (en hattrick): laatste 20 jaar doet enkel Ronaldinho even goed in La Liga Mike De Beck

07 april 2018

22u34 0 Primera Division De specialist in Lionel Messi kwam vanavond weer naar boven. Met een hattrick hielp hij Barcelona aan de zege tegen Leganes waardoor de Catalanen nu al 38 wedstrijden ongeslagen zijn in La Liga. Een evenaring van het record dat Real Sociedad in 1979/1980 neerzette.

'La Pulga' heeft zo stilaan een patent op treffers op vrije trap. Tegen de nummer dertien in La Liga, Leganes, was het weer prijs. De Argentijn krulde zijn zesde doelpunt op vrije trap tegen de touwen en dat is een opvallende statistiek. Het is namelijk twintig jaar geleden dat iemand in de Spaanse eerste klasse dezelfde cijfers kan voorleggen. Niemand minder dan Ronaldinho joeg in het seizoen 2006-2007 ook zes vrije trappen tegen de touwen. Bekijk hieronder alle vrije trappen die Messi dit seizoen al in La Liga binnen prikte.

Leo Messi met zijn zoveelste héérlijke vrijschop van het seizoen! 👽🎯#BarçaLeganés 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/gXyR9ayiQP Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Het was overigens niet de enige treffer van de avond voor Messi. Iets later schoof hij nummer 28 in La Liga al tegen de touwen. Thomas Vermaelen, opnieuw in de basis, zag dat het goed was. Al was niet alles positief. In de tweede helft wist El Zhar nog tegen te prikken. Messi bleef echter niet bij de pakken zitten en pikte in het slot nog zijn derde van de avond mee. Een nieuwe hattrick voor de Argentijn die Barcelona eigenhandig de drie punten bezorgt: 3-1.

6 - Lionel Messi is the first player to score six direct free-kick goals in a single La Liga season since Ronaldinho Gaucho in 2006/07 (6). Brilliance. pic.twitter.com/MWkEfcSpJf OptaJose(@ OptaJose) link

Tegen Real Sociedad:

Tegen Alaves:

Tegen Girona:

Hij heeft er zin in vanavond! 👀 Messi maakt er met een héérlijke vrije trap 3-1 van. 🎯 #BarçaGirona pic.twitter.com/ECe5LgOGUK Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Tegen Las Palmas:

Tegen Atlético Madrid: