Messi out met blessure aan linkeradductoren

25 september 2019

20u45 1 Barcelona BAR BAR 2 einde 1 VIL VIL Villarreal CF La Liga Barcelona heeft laten weten dat Lionel Messi zich geblesseerd heeft aan de linkeradductoren. De kapitein van de Spaanse grootmacht riskeert de wedstrijden tegen Getafe (deze zaterdag) en Inter (volgende woensdag) te missen.

“Lionel Messi heeft een blessure opgelopen aan de linkeradductoren. Hij is momenteel buiten strijd en zijn herstel zal bepalen wanneer hij terug beschikbaar is”, klinkt het op de website van Barcelona.

Volgens de Spaanse site “Sport” is het onwaarschijnlijk dat Messi tegen Getafe al terug aan de aftrap zal staan. Ook de Champions League-wedstrijd tegen Inter komt in het gedrang. De thuiswedstrijd tegen Sevilla op 6 oktober, net voor de interlandbreak, lijkt wel haalbaar te zijn.

Het is een nieuwe klap voor de kleine Argentijn, die het competitiebegin al moest missen na een blessure in de voorbereiding.

De 32-jarige aanvaller werd maandag verkozen tot de beste speler van het jaar op de FIFA Football Awards. Dinsdag werd hij tijdens de rust uit voorzorg naar de kant gehaald in de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Villareal. “Hij heeft wat last aan de adductoren en we hebben beslist hem uit voorzorg op de bank te houden en zo geen risico te nemen”, verklaarde Ernest Valverde toen.

Na de overwinning van gisteren staat Barcelona op een voorlopige vijfde plaats met 10 punten uit zes wedstrijden.

De doelpunten uit Barça-Villarreal:

GOAAL I Daar heb je al meteen het eerste doelpunt! 💥



1️⃣- 0️⃣ #BarçaVillarreal 🇪🇸 pic.twitter.com/RSQeCYS0TC Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAAL I Wat een HEERLIJKE goal van Arthur! 😱



2️⃣- 0️⃣ #BarcaVillarreal 🇪🇸 pic.twitter.com/fL5WvZR1QJ Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAL I Santi Cazorla redt de eer voor Villarreal! 😍



2️⃣- 1️⃣ #BarcaVillarreal 🇪🇸 pic.twitter.com/nChX8nuZuk Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link