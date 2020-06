Messi meteen op de afspraak: met twee assists en goal wijst hij Barcelona de weg GVS

13 juni 2020

23u44 1 Real Mallorca MLL MLL 0 einde 4 BAR BAR Barcelona

Geen misstap van leider FC Barcelona in de herstart van La Liga. Degradatiekandidaat Mallorca deed het lang niet onaardig, maar keek na 54 seconden al tegen een vroege achterstand aan. Vidal knikte hard binnen. Iets na het halfuur de dubbele kloof, Braithwaite maakte zijn eerste voor de Catalaanse grootmacht - de subtiele assist mét het hoofd kwam van Messi. Tussendoor liet bij de thuisploeg vooral Real-huurling Kubo - Take - zich opmerken. Een goal was hem echter niet gegund, Ter Stegen was op geen foutje te betrappen.

SNEL | FC Barcelona had slechts 64 seconden nodig om weer te scoren na drie maanden onderbreking! 💨🔥#MallorcaBarcelona pic.twitter.com/lBOMPNhLPx Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

In de tweede helft leek Barça nog weinig energie te willen verspillen. Zo kwam Mallorca alweer aan enkele kansjes, maar het waren de troepen van Setién die nog twee keer scoorden. Alba ontsnapte aan de buitenspelval en deed de boeken toe, de assist kwam weer van Messi. De Vlo prikte met z’n rechter in het slot uiteindelijk nog zelf zijn doelpuntje mee. 0-4. Suarez vierde overigens zijn wederoptreden. Hij speelde een halfuur na zijn knieoperatie van in januari.

De koploper legt zo de druk bij het Real Madrid van Eden Hazard en Thibaut Courtois, dat nu op vijf punten volgt in de stand en morgen Eibar ontvangt.

En dan was er nog een opvallend moment: in een wedstrijd zonder publiek liep er plots een fan op het veld. De spelers zagen er wel de humor van in.

[2019] - Vechten tegen degradatie met Leganés

[2020] - Scoren voor Barcelona op assist van Messi



Martin Braithwaite moet soms in zijn wangen knijpen! 😍#MallorcaBarcelona pic.twitter.com/dLSLdaV2SD Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

🐐 | Twee assists, één goal. Hij is terug! 😍🔥#MallorcaBarcelona pic.twitter.com/T54FIVj5W1 Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link



