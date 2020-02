Messi maakt in nog geen halfuur zuivere hattrick en scoort ook vierde, fans eisen ontslag van Bartomeu ODBS

22 februari 2020

18u13 2 Barcelona BAR BAR 5 einde 0 EIB EIB SD Eibar Primera Division Opnieuw goalgetter in plaats van assistgever. Lionel Messi had vier duels op rij niet gescoord, maar tegen laagvlieger Eibar (5-0) hervond ‘de Vlo’ zijn neus voor goals. En hoe. Meteen vier doelpunten, waaronder een zuivere hattrick na veertig minuten. Ook de 4-0 zette hij op zijn naam, op assist van de ingevallen nieuwkomer Braithwaite. Barça voorlopig alleen op kop in La Liga.

Bekijk hier de vier goals van Messi:

Goed spelen deed FC Barcelona niet, een beetje de constante doorheen het seizoen. Naar analogie met Real. Maar er was wel opnieuw, ruime, winst. Messi scoorde drie keer tussen de 14de en de 40ste minuut. Het was zijn 54ste hattrick in zijn loopbaan en zijn vierde in de eerste helft van een wedstrijd. In de 87ste minuut deed Messi er nog eentje bij. De Argentijn scoorde voor de zevende keer in zijn carrière minstens vier goals in één wedstrijd. Hij staat in La Liga nu op achttien goals. Topschutter. Ook opmerkelijk: de Deense spits Braithwaite viel in minuut 72 in en was meteen goed voor twee assists.

Barcelona staat voorlopig alleen op kop met 55 punten. Real Madrid (53) speelt om 21u uur bij Levante en herovert met een zege de leiding. Opvallend ook waren vooraf de vele witte zakdoekjes die in Camp Nou te zien waren. Een deel van de aanhang van Barça is ontevreden over het bestuursbeleid, vooral op supportersgebied. Preses Bartomeu moest het ontgelden en mogelijk komen er in Catalonië vervroegde voorzittersverkiezingen. Victor Font, die gesteund wordt door de meer dan waarschijnlijke toekomstige Barça-trainer Xavi, is de uitdager van Bartomeu. Gelukkig was er Messi om de sfeer in het stadion te doen omslaan.