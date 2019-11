Messi lukt hattrick en laat Camp Nou daveren met twee briljante vrije trappen Redactie

09 november 2019

22u47 6 Barcelona BAR BAR 4 einde 1 CEL CEL RC Celta La Liga Een nieuwe machtsontplooiing van Lionel Messi. Eerst een simpele penalty die teniet werd gedaan door een knappe vrije trap van Olaza, maar nadien kwam de Argentijnse wereldster van Barcelona tegen Celta de Vigo helemaal onder stoom. Want wat Olaza één keer deed, lukte ‘De Vlo’ tweemaal. Vlak voor rust tekende hij met een weergaloze vrije trap voor de nieuwe Catalaanse voorsprong, na rust deed hij dat nog een keer fijntjes over. De hattrick. Busquets zorgde voor de 4-1-eindstand.

Het was voor de nummer 10 van Barça zijn eerste hattrick sinds 18 september vorig jaar, toen hij in Camp Nou drie keer scoorde in de Champions League tegen PSV (4-0). Messi zorgde ervoor dat zijn ploeg na twaalf speelrondes nog steeds bovenaan staat in La Liga. Barcelona heeft evenveel punten als Real Madrid (25), maar een iets beter doelsaldo. De Madrilenen wonnen eerder op de dag bij Eibar (0-4).

De 1-0

GOAL | Messi zet Barça op voorsprong vanop de penaltystip! 🐐



1️⃣-0️⃣ #BarçaCelta 🇪🇸 pic.twitter.com/tjdqkdR8ly Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

De 1-1

GOOAAL | Wat een golazo van Olaza! 🚀



1️⃣-1️⃣ #BarçaCelta 🇪🇸 pic.twitter.com/CSN0DPM3Ca Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

De 2-1

GOAT | Wat een on-ge-loo-fe-lij-ke vrije trap van Lionel Messi. 🤯



2️⃣-1️⃣ #BarçaCelta 🇪🇸 pic.twitter.com/XFB9fLjsfR Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

De 3-1

ONGELOFELIJK | Lionel Messi scoort z'n tweede vrije trap van de avond. Wat een speler. 🙌



3️⃣-1️⃣ #BarçaCelta 🇪🇸 pic.twitter.com/qj7pIZH7K4 Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

De 4-1

GOOAAL | Busquets maakt er 4-1 van met een fraaie goal! 💥



4️⃣-1️⃣ #BarçaCelta 🇪🇸 pic.twitter.com/jIwGPx4otR Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link