Messi kon in 2013 naar Real, maar beklaagt het zich met een nieuw weekloon van 2 miljoen euro (!) allerminst

Bron: Der Spiegel 17 REUTERS Primera Division Het Duitse toonaangevende magazine 'Der Spiegel' weet hoeveel Lionel Messi verdient. Uit documenten van Football Leaks blijkt dat de Argentijn elke week twee miljoen euro op zijn bankrekening mag bijschrijven - oftewel 286.140 euro per dag . Een bedrag om stil van de worden en véél meer dan Real hem enkele jaren geleden aanbood.

Eind juni 2017 tekende Messi een nieuw contract, dat hem tot 2021 aan de Blaugrana bindt. Volgens Football Leaks levert hem dat op vier jaar tijd ruim 400 miljoen euro op, of omgerekend 2 miljoen euro per week of 286.140 euro per dag. De Argentijn krijgt jaarlijks een vast bedrag van 70 miljoen euro, waarvan 85 procent salaris en 15 procent portretrechten. Daar komt een tekenpremie van 63,5 miljoen euro bij en ook nog eens een getrouwheidspremie van 70 miljoen euro. Die laatste krijgt hij als hij zijn contract tot 2021 ook effectief uitdoet.

Nog volgens Football Leaks zou Messi in 2013 geheime onderhandelingen gevoerd hebben met Real Madrid over een transfer naar de aartsrivaal. In september 2013 haalde Real Madrid voor een slordige 101 miljoen euro Gareth Bale binnen. Op dat moment een recordbedrag, maar uit de documenten die 'Der Spiegel' - dat gekend staat om haar diepgaande en over het algemeen correcte onderzoeksjournalistiek - kon inkijken, blijkt dat de Koninklijke voor een nog veel straffere transfer ging. Messi maakte ei zo na de meest ophefmakende transfer uit de geschiedenis.

Belastingfraude

'De Vlo' had op dat moment een afkoopclausule van 250 miljoen euro in het contract, een bedrag dat de Madrilenen maar al te graag op tafel wilden leggen. De Argentijn zou er een jaarloon van 23 miljoen euro opstrijken en met een eenmalige uitbetaling van één miljoen euro zou de transfer ook Messi's vader geen windeieren leggen.

Volgens het Duitse magazine was de ontmoeting met Messi al geregeld: op een privéjet zouden Iñigo Juárez (toen de advocaat van de familie) en enkele vertegenwoordigers van Real Madrid waaronder voorzitter Florentino Perez de deal bespreken. Bovendien verzekerde Juárez zijn poulain dat Real druk zou uitoefenen op premier Mariano Rajoy mocht Messi nog eens verdacht worden van belastingfraude. Het is niet geweten waarom de overgang uiteindelijk niet doorging, Real trok enkele maanden later dan maar de geldbuidel open voor Bale.

