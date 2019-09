Messi: “Ik weet niet of Barça er alles aan gedaan heeft om Neymar terug te halen” TLB

12 september 2019

09u10

Lionel Messi kan ermee leven dat FC Barcelona Neymar niet terug naar Camp Nou kon halen deze zomer. "We hebben een spectaculaire kern die kan meedoen voor alle prijzen. Ook zonder Neymar", zegt de Argentijn in een interview met de Catalaanse krant Sport.

FC Barcelona won de Champions League in 2015 voorlopig voor het laatst. Messi won met Barcelona al wel tien landstitels in vijftien seizoenen, maar wil dit seizoen ook in Europa weer oogsten. Wie daar volgens Messi goed bij had kunnen helpen, is Neymar. Maar zijn Braziliaanse maatje keerde deze zomer ondanks maandenlange geruchten niet terug naar Barcelona.

“Natuurlijk had Ik Neymar graag terug zien komen. Eerlijk gezegd weet ik niet of Barça er alles aan heeft gedaan om hem terug te halen, maar het is natuurlijk wel zo dat onderhandelen met Paris Saint-Germain niet gemakkelijk is. Ik weet in elk geval dat Neymar dolgraag wilde terugkeren. Na het sluiten van de transfermarkt heb ik hem niet meer gesproken”, zegt Messi bij Sport.

Spectaculaire ploeg

“Neymar is een van de beste spelers ter wereld. En met hem zou de club weer een stap vooruit hebben gezet, op het gebied van imago en sponsors. We hebben als spelersgroep nooit om de terugkeer van Neymar gevraagd. We hebben alleen onze mening gegeven aan het bestuur. Of ik hier de leiding heb? (lacht) Het is bewezen dat dat niet zo is. Maar nee, ik ben zeker niet teleurgesteld dat het niet gelukt. We hebben een spectaculaire ploeg die voor alle prijzen kan strijden dit seizoen, ook zonder Neymar.”

Messi is zelf nog altijd herstellende van een kuitblessure, die hij begin augustus opliep bij zijn eerste training van het seizoen bij FC Barcelona. Hij mist komende zaterdag zeker de thuiswedstrijd tegen Valencia en moet wellicht ook de eerste wedstrijd in de Champions League, uit bij Borussia Dortmund, nog laten schieten. Na drie duels in La Liga heeft FC Barcelona vier punten. De achterstand op koploper Atlético Madrid bedraagt daarmee al vijf punten.