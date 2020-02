Messi herhaalt wat elke Barça-fan wil horen (en ook de open oorlog met Abidal en terugkeer van Neymar komen aan bod) YP

20 februari 2020

12u00

Bron: Mundo Deportivo 2 FC Barcelona “Als de club en de mensen hier willen dat ik blijf, dan is er wat mij betreft geen enkel probleem.” Het is dus duidelijk: Lionel Messi (32) heeft het nog steeds naar zijn zin bij Barcelona, ondanks de openlijke aanvaring die hij recent kreeg met sportief directeur Eric Abidal. Nog in de exclusieve babbel van 40 minuten met Mundo Deportivo heeft de ‘Vlo’ het onder meer over een eventuele terugkeer van Neymar. “Ik zou graag opnieuw met hem samenspelen”, trapt hij een open deur in.

“Zie je jezelf op een dag ergens anders spelen dan bij Barcelona?” ‘t Was één van de vragen die Messi voorgeschoteld kreeg in het interview met de Catalaanse sportkrant. En de kleine Argentijn antwoordde (nogmaals) wat elke Barça-fan ongetwijfeld wilde horen. “Ik heb al vele keren gezegd dat ik wil blijven. Als de club en de mensen dat hier ook willen, is er wat mij betreft geen enkel probleem. Ik heb ook al vaak gezegd dat ik hier graag ben. De club en de mensen zijn tevreden met de ploeg die we hebben. Ik wil hier blijven om nog een Champions League en landstitels te winnen”, aldus de ‘Vlo’. Fans die al zenuwachtig werden dat Messi een beroep zou doen op de clausule in zijn contract die hem toelaat aan het eind van het seizoen gratis te vertrekken, kunnen dus op beide oren slapen. “Ik heb vaak de kans gehad om te vertrekken. Er waren veel geïnteresseerde clubs die bereid waren om de afkoopsom in mijn contract te betalen, maar het is nooit in mij opgekomen om te vertrekken. Nu dus ook niet. Als de club er hetzelfde over denkt, is er geen probleem.”

Messi erkent wel dat die volgende eindzege in de Champions League wellicht niet voor dit jaar is. “Je weet het nooit, maar we moeten nog een stap zetten om kans te maken op de Champions League. In de competitie verliezen wij, net als Real Madrid en Atlético Madrid, veel punten. We moeten veel constanter worden en de stomme fouten die we maken, moeten eruit. In de Champions League kan elk detail het verschil maken en daarom moeten we elke wedstrijd honderd procent blijven geven. Anders gebeurt er wat er in Rome en Liverpool gebeurde”, verwijst Messi naar de Champions League-uitschakelingen tegen AS Roma en Liverpool. Barça werd in 2017/2018 door AS Roma uitgeschakeld nadat het thuisduel met 4-1 werd gewonnen en de return met 3-0 verloren ging. Vorig seizoen was Liverpool op Anfield met 4-0 te sterk nadat in Camp Nou nog met 3-0 gewonnen werd. “Elk team maakt kans. Paris Saint-Germain verloor bij Borussia Dortmund, Liverpool bij Atlético Madrid. Alles kan gebeuren. Maar ik denk dat Liverpool, Juventus, PSG en Real Madrid de favorieten zijn. Al wil ik zelf ook graag weer winnen”, aldus Messi, die in 2015 voor het laatst de Champions League won.

Ik heb het al vaker gezegd dat Neymar één van de beste spelers ter wereld is en ik zou ook graag hebben dat hij terugkomt Messi over zijn Braziliaanse maatje

Open oorlog met Abidal

Ook de open oorlog met sportief directeur Eric Abidal kwam aan bod. “Ik weet niet wat er hem bezielde om dat te zeggen, maar ik denk dat ik reageerde omdat ik mij aangevallen voelde. Het voelde alsof hij de spelers aanviel. Er wordt veel gezegd over de kleedkamer. Hoe die alles controleert, hoe die trainers laat aanstellen en laat ontslaan, hoe die zelf zou bepalen welke nieuwe spelers er komen... En dan gaat het meer bepaald over mij. Hoe ik veel macht heb en de beslissingen neem. Dan doet het pijn dat iemand van de club zo’n zaken zegt. Het is de sportief directeur die zo’n knopen doorhakt, niet ik. Daarom vond ik dat ik het moest ophelderen. Ik kon die aanval niet zomaar voorbij laten gaan.”

Waarom denkt iedereen dan dat Messi zoveel macht heeft? De Argentijn zelf heeft er ook geen verklaring voor. “Het overkomt me ook bij de nationale ploeg, waar werd gezegd dat ik besliste wie speelde, welke bondscoach er kwam en dat mijn vrienden moesten spelen... Ik weet het niet, misschien is het omdat ik al zo lang meedraai, zowel bij Barça als bij de nationale ploeg. Maar het is ook al meer dan eens duidelijk geworden dat ik mijn mening heb en dat die niet altijd overeenkomt met die van mijn ploeg. Dat er uiteindelijk niet gedaan wordt wat ik zeg.”

Keert Neymar terug?

Nog een heet hangijzer: de toekomstplannen van Neymar Junior. Die stelt wel gelukkig te zijn bij Paris Saint-Germain, maar Messi ziet zijn maatje toch graag terugkeren naar Catalonië. “Hij keek er echt naar uit om terug te keren. Ik heb het al vaker gezegd dat Neymar één van de beste spelers ter wereld is en ik zou ook graag hebben dat hij terugkomt. Hij is een zeer opgewekt iemand, hij lacht altijd, hij heeft plezier op en naast het veld. Hij brengt een ander gevoel in de kleedkamers”, aldus de zesvoudige winnaar van de Gouden Bal, die nog eens oprakelt hoe ze in de kleedkamers de Braziliaan in 2017 probeerden tegen te houden om naar PSG te verkassen. “We hebben er alles aan gedaan, want uiteindelijk willen we allemaal winnen en de beste spelers rond ons hebben. Wij, de spelers, maar ook de supporters. Neymar bracht ons heel veel bij op het veld. Maar ik begrijp dat er mensen waren die het niet op prijs stelden dat hij hier vertrok, zeker als je de manier waarop bekijkt.”