Messi geeft eigen technisch directeur veeg uit de pan: “Als je spelers iets verwijt, noem ze dan ook bij naam” GVS

04 februari 2020

22u07

Bron: AS/MARCA 0 LA Liga Lionel Messi heeft zijn eigen technische directeur flink van antwoord gediend. Éric Abidal vertelde eerder vandaag aan het Spaanse Sport dat verschillende Barça-spelers zich onvoldoende inzetten voor ex-coach Ernesto Valverde. Messi voelt zich nu als een wesp gestoken. “Als je zoiets zegt, moet je namen geven”, post de Argentijnse wereldster op Instagram. “Anders maak je alle spelers zwart en voed je alleen maar geruchten.”

Neen, Lionel Messi kon allerminst lachen met het interview van zijn eigen technische directeur bij FC Barcelona. Abidal beweerde bij het Spaanse Sport dat de kleedkamer verantwoordelijk was voor het ontslag van Ernesto Valverde. “Veel spelers waren niet tevreden en deden hun best niet meer. De communicatie was ook slecht. Als voormalig voetballer kan ik zoiets ruiken”, vertelde de Fransman.

Messi - normaal gezien niet meteen de eerste om van de banken te schreeuwen - voelde zich geroepen om op Intstagram te reageren. Hij nam het op voor zijn ploegmakkers en was het absoluut niet eens met de openbare kritiek van Abidal. “Ik vind het echt niet leuk om dit te moeten schrijven, maar ik vind dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn taken en beslissingen”, begint de Vlo. “De spelers zijn verantwoordelijkheid voor wat er op het veld gebeurt en we zijn ook altijd de eersten om toe te geven dat we niet goed hebben gespeeld. Maar wanneer je als directielid de spelers iets verwijt, dan moet je ook hun namen geven. Want als je dat niet doet, stel je alle spelers in een slecht daglicht en voed je alleen geruchten.”

De Spaanse media stellen meteen dat het flink stormt bij Barcelona. Als Messi op die weinige keren eens zijn mond opentrekt, wordt er echt wel gewichtigheid gegeven aan zijn woorden. “Barça staat in brand”, stelt AS. “Want het is wel Messi - de gids van de club - die zijn eigen directeur op Instagram verplettert.” Marca stelt dan weer dat de woorden van Messi “een drama” zijn voor de Spaanse topclub.