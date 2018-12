Messi dirigeert Barça met hattrick en assist naar ruime zege bij Levante XC

16 december 2018

22u33 1 Levante UD LEV LEV 0 einde 5 BAR BAR Barcelona Primera Division FC Barcelona heeft vanavond eenvoudig de maat genomen van Levante: 0-5. Lionel Messi was de grote uitblinker met een hattrick en een assist. De Blaugrana komen door de driepunter opnieuw alleen op kop in La Liga. Thomas Vermaelen werd daarnaast vroeg in de tweede helft naar de kant gehaald.

Het openingshalfuur zag er nochtans niet al te best uit bij Barça. Levante was zelfs de gevaarlijkste ploeg, vooral via de bedrijvige Emmanuel Boateng. Die laatste trof in minuut 33 de lat. Geen 1-0 dus, vier minuten later wel de 0-1. Lionel Messi bediende Luis Suárez, waarna de Uruguayaan het leer in één tijd tegen de touwen joeg.

GOAL | Suarez opent de score voor Barça! 💥



0️⃣-1️⃣ #LevanteBarça 🇪🇸 pic.twitter.com/xMuZvy13vB Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Een onverdiende voorsprong. Maar toch stond de 0-2 nog voor rust op het bord. Messi werd uitstekend gelanceerd en zorgde voor de verdubbeling van de score. Efficiëntie, heet zoiets. Een mentale tik voor de thuisploeg, de bezoekers al in de eerste helft op rozen.

GOAL | Daar is Messi met de 0️⃣-2️⃣! 🔥#LevanteBarça 🇪🇸 pic.twitter.com/THMihUid9S Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Vroege wissel Vermaelen

Ook na de koffie toonde de Spaanse competitieleider zich trefzeker. Suárez liet slim lopen, Messi trapte vervolgens z’n tweede van de avond tegen de netten: 0-3. Het laatste doelpunt dat Thomas Vermaelen met z’n ploegmakkers kon vieren, want in de 52ste minuut werd de Rode Duivel prompt naar de kant gehaald.

GOAL | Messi met zijn tweede van de avond! ✌️



0️⃣-3️⃣ #LevanteBarça 🇪🇸 pic.twitter.com/Cin4djAJpH Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

WISSEL | Vermaelen moet na 51 minuten naar de kant. 😕#LevanteBarça 🇪🇸 pic.twitter.com/AX7jgMm1SX Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Geen twee zonder drie, dacht Messi. Op het uur voltooide de Argentijn op simpele wijze z’n hattrick. Een eenvoudige binnentikker. In de absolute slotfase legde Gerard Piqué de 0-5-eindstand vast. Forfaitcijfers. Nog meegeven: Levante eindigde de partij met z’n tienen nadat Erick Cabaco een kwartier voor affluiten tegen een rode kaart aanliep.

GOAL | De hattrick van Messi! 🎩



0️⃣-4️⃣ #LevanteBarça 🇪🇸 pic.twitter.com/FYY255mz41 Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | Piqué pikt ook zijn doelpunt mee! 🤙



FT 0️⃣-5️⃣ #LevanteBarça 🇪🇸 pic.twitter.com/hwrbS8tvM6 Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link