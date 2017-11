Mertens gegeerd wild op de transfermarkt: "Als Carrasco gaat, kan Mertens zijn rol bij Atlético overnemen" Mike De Beck

14u24

Bron: AS 3 Photonews

Dries Mertens blijft de goede prestaties aan elkaar rijgen. Ook gisteren pikte de pocketaanvaller twee assists mee tijdens zijn invalbeurt tegen Mexico. Dan kijken de topclubs uiteraard ook mee. Zo schrijft het Spaanse AS dat Atlético Madrid heel veel interesse toont in de spits van Napoli.

Op zijn 30 jaar is Dries Mertens helemaal doorgebroken. Vorig jaar prikte hij in de Serie A het leer zo'n 28 keer tegen de netten, en dat in slechts 35 wedstrijden. Ook dit seizoen prikte hij de bal al tien keer tegen de touwen. Dat ontgaat de topclubs uiteraard ook niet. "De toekomst van Yannick Carrasco is onzeker, net als zijn relatie met de club en de rest van de kleedkamer", vertelt de Spaanse krant AS dat in Mertens meteen een vervanger ziet. Ook omdat Antoine Griezmann meer dan waarschijnlijk zal vertrekken. Hoewel Diego Costa, na de transferban, in januari wel zal aansluiten met de groep.

Dan moet Atlético Madrid wel in de buidel tasten. Mertens heeft zijn contract namelijk net verlengd tot 2020, maar de afkoopsom van 30 miljoen euro zal de Spaanse topclub ongetwijfeld wel op tafel kunnen gooien. Verwacht wordt wel dat Napoli-voorzitter De Laurentiis zijn smaakmaker niet zomaar zal laten gaan. In de Gazzetta dello Sport noemde hij onze landgenoot nog "de Cristiano Ronaldo van Napoli". Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Photonews