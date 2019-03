Meesterlijke Messi krijgt open doekje van Betis-fans na sublieme hattrick, Barcelona tien punten los in La Liga



Manu Henry

17 maart 2019

22u37 30 Real Betis BET BET 1 einde 4 BAR BAR Barcelona Primera Division Gracias, Leo. Ook het Estadio Benito Villamarin, de thuisbasis van Betis Sevilla, werd vanavond getuige van een weergaloze Lionel Messi. De grootmeester tekende voor een hattrick in de 1-4-zege. Barcelona profiteerde dus optimaal van de nederlaag van eerste achtervolger Atlético Madrid. Het telt nu tien punten meer dan ‘Los Colchoneros’. De titelstrijd in La Liga lijkt na 28 speeldagen definitief beslecht.

Dat Messi de groenhemden uit Sevilla graag partij geeft, blijkt uit de cijfers. De teller staat nu op 23 stuks in 21 confrontaties met Betis. Zijn eerste treffer vanavond, een penseelstreek vanop vrije trap, was alweer smullen geblazen. Nummer twee kwam tot stand na uitstekend voorbereidend werk van Luis Suárez, die na rust -een fraaie solo ging eraan vooraf- zelf voor het derde doelpunt tekende.

Met een geniaal wippertje zette Messi iets voor affluiten de kroon op zijn werk. De superlatieven zijn al lang opgebruikt. Het leverde hem zelfs een open doekje van de Betis-fans op. Ook zij genoten van zó veel schoonheid. Hattrick nummer 51 uit zijn carrière was een feit. In La Liga was Messi tot dusver goed voor 33 hattricks. Enkel Cristiano Ronaldo (34) doet vooralsnog straffer. De vraag is niet of, maar wanneer het record van de Portugees zal sneuvelen.

Daarbovenop snoepte Messi een record af van ex-ploegmakker en Barça-icoon Xavi. De Argentijn won inmiddels 477 wedstrijden in loondienst van de Catalaanse grootmacht - eentje meer dan de voormalig middenvelder. Nog opvallend: Barcelona had tegen Betis slechts 44% van het balbezit. Voor zo’n laag percentage in een uitwedstrijd in La Liga moeten we al terug naar 12 september 2009, toen het met 0-2 -en 43% balbezit- vierde bij Getafe.

GOOOOAL | Wat een schitterende vrije trap van Messi! 😱



0️⃣-1️⃣ #BetisBarça 🇪🇸 pic.twitter.com/Agy1yiOhFR Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOOAL | Messi met zijn tweede van de avond! ✌️



0️⃣-2️⃣ #BetisBarça 🇪🇸 pic.twitter.com/SQlvjRc78s Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOOAL | Suarez op wandel in de verdediging van Betis! ✨



0️⃣-3️⃣ #BetisBarça 🇪🇸 pic.twitter.com/dSTgsAhiPf Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | Moron met de eerredder voor Betis! 🙌



1️⃣-3️⃣ #BetisBarça 🇪🇸 pic.twitter.com/3xqcXrUd4s Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOOOAL | Wat een heerlijke goal van Messi, zijn derde van de avond! 🎩



1️⃣-4️⃣ #BetisBarça 🇪🇸 pic.twitter.com/C9vp1H1gVB Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link