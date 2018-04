Meesterlijke Messi gidst Barça met hattrick naar 25ste landstitel, Vermaelen blijft op de bank Minne Groenstege

22u40 0 Primera Division FC Barcelona is na Athletic Bilbao (1930) en Real Madrid (1932) als derde ploeg ooit ongeslagen kampioen van Spanje geworden. De 2-3 overwinning op bezoek bij Deportivo La Coruña was genoeg voor de 25ste landstitel in de clubhistorie. Trainer Clarence Seedorf degradeerde daardoor definitief met zijn ploeg.

Philippe Coutinho bracht FC Barcelona al na zeven minuten fraai op voorsprong en zeven minuten voor rust verdubbelde Lionel Messi de voorsprong voor de Catalanen, maar daarna had het goed spelende Deportivo La Coruña het lange tijd voor het zeggen. Dit resulteerde zelfs in een gelijke stand, na doelpunten van Lucas Perez ('40) en de Turkse spits Emre Colak ('64). Acht minuten voor tijd zorgde Messi, na een prachtige combinatie met zijn goede vriend Luis Suárez, echter toch voor de 2-3. Messi maakte er in de 85ste minuut ook nog 2-4 van. Het was voor Messi zijn 45ste hattrick in zijn loopbaan, waarvan veertig voor FC Barcelona en vijf voor de nationale ploeg van Argentinië. Messi tilde zijn seizoenstotaal daarmee naar 33 goals in 33 competitieduels.

Iniesta valt in Vermaelen niet

In de 87ste minuut mocht Andrés Iniesta, die bezig is aan zijn laatste weken in Spanje, nog even invallen onder luid applaus van het publiek in Galicië. Voor de ploeg van Seedorf valt er in de laatste drie competitieduels niets meer te halen. Het gat op nummer zeventien Levante liep vanavond definitief op naar twaalf punten met nog drie speelrondes te gaan. Seedorf begon op 5 februari aan zijn klus bij Deportivo, maar won sindsdien slechts twee van de dertien wedstrijden. Vijf keer was er een gelijkspel en zes keer een nederlaag. Bij Barça bleef Thomas Vermaelen de hele match op de bank.