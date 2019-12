Match in Spaanse tweede klasse gestaakt door nazistische gezangen: “Zeer trieste avond” MXG

16 december 2019

09u18 1 La Liga Opschudding in de Spaanse tweede voetbalklasse. Gisteren besliste scheidsrechter José Lopez Toca om de wedstrijd tussen Rayo Vallecano en Real Albacete bij de rust al stil te leggen. Reden? De thuisfans slingerden nazistische gezangen in de richting van Albacete-spits Roman Zozulia. De spelers van Albacete weigerden na de rust nog het veld op te komen en dus besloot Lopez Toca om de wedstrijd bij een 0-0-stand te staken.

Roman Zozulia heeft een kort verleden bij Rayo Vallecano. Een heel kort, want de Oekraïnse spits trainde in 2017 amper één keer mee met de Club uit Madrid. Hij werd uitgeleend door Real Betis en op z'n eerste en enige training werd hij door de fans van ‘Rayo’ al meteen uitgefloten. De Oekraïner werd er van beschuldigd extreemrechtse sympathieën te hebben en al eens te poseren met nazistisch propaganda. Zozulia, die altijd alles heeft ontkend, besloot om meteen terug te keren naar z'n club Real Betis. Zozulia reageerde toen op de hetze met de boodschap dat hij wel degelijk steun gaf aan het Oekraïnse leger in de strijd tegen de pro-Russische troepen in zijn land, maar dat elke link met racisme van de pot gerukt was.

Esta es la respuesta de Roman Zozulya ante los cánticos de la grada de Vallekas. Para que luego os creáis las lágrimas de nazi. #RayoAlbacetepic.twitter.com/jZt8L7IAW8 Jules(@ eldivandeJules) link

De fans van Rayo Vallecano waren de Oekraïner dus nog niet vergeten en trakteerden hem op een aantal racistische gezangen. De voorzitter van Rayo Vallecano, Raul Martin Presa, betreurde het voorval. “Dit is een zeer trieste avond voor Rayo en voor voetbal in het algemeen. Wij willen de acties van een deel van de supporters in de richting van een tegenstander veroordelen. Voetbal moet over eenheid gaan en niet over verdeeldheid. Ik sprak na de wedstrijd nog met Zozulia en ik heb hem geknuffeld, want hij verdient alle respect.”

Ook de Spaanse voetbalbond uitte in een kort statement haar steun voor de beslissing van de scheidsrechter en schreef tegelijk een veroordeling voor de actie van de fans van Vallecano.

