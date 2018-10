Marcelo is boos: “Crisis bij Real? Dat zeggen jaloerse journalisten omdat ze zelf niet kunnen voetballen” LPB

24 oktober 2018

14u41

Bron: Marca 0

Real Madrid-linksback Marcelo heeft gisteravond uitgehaald naar de Spaanse media. De Braziliaanse verdediger is het beu dat er in de pers de laatste weken van een crisis wordt gewag gemaakt bij zijn club. “Het is lastig als je niet wint, maar jullie journalisten hebben het constant over een crisis”, beet Marcelo van zich af in de mixed zone na de 2-1-zege tegen Viktoria Plzen. “Jullie proberen ons pijn te doen, door voor onrust te zorgen in de kleedkamer. Dat is het gevolg van jaloezie omdat jullie zelf niet kunnen voetballen.”

In hetzelfde gesprek nam Marcelo de verdediging op zich van zijn coach, de fel gecontesteerde Julen Lopetegui. “In mijn ogen levert hij fantastisch werk”, aldus Marcelo. “Wij hebben nog geen moment getwijfeld aan zijn leiderschap.”