Marca weet het zeker: komende zondag maakt Eden Hazard comeback bij Real

11 februari 2020

06u43

Bron: Marca 0 La Liga Bij Marca, de Spaanse huiskrant van Real Madrid, weten ze het zeker: Eden Hazard maakt komende zondag in het thuisduel tegen Celta Vigo (om 21u) zijn langverwachte wederoptreden.

Meer dan twee maanden nadat Hazard van collega-Rode Duivel Thomas Meunier, in het Champions League-duel tegen PSG, die vervelende tik op zijn enkel te verwerken kreeg, is het dus eindelijk zover. Marca claimt met stellige zekerheid dat coach Zinedine Zidane de Rode Duivel opneemt in zijn wedstrijdselectie en dat hij in het laatste halfuur van het duel tegen Celta minuten zal maken - ongeacht het spelbeeld of de tussenstand. ‘Zizou’ zou een volledig plan hebben uitgestippeld om de aanvoerder van onze nationale ploeg zo snel mogelijk op zijn topniveau te krijgen. ‘t Mag stilaan, nadat hij liefst 16 wedstrijden bij Real aan zijn neus zag voorbijgaan.

Eden Hazard aan de slag op training bij Real:

Te beginnen dus met komende zondag, al komt die terugkeer er uiteindelijk later dan verwacht. Hazard traint al bijna twee weken opnieuw met de groep, maar coach Zidane wil niks forceren met zijn topaankoop. Nog volgens Marca is er geen sprake van een terugval sinds hij op 30 januari de groepstraining hervatte, maar wilden ze bij Real vooral zekerheid inbouwen. Ze willen hun goudhaantje niet te snel brengen om zo het risico te lopen dat ze hem voor nóg langere tijd kwijt zijn. Daarom ook dat Zidane een nochtans fitte Hazard over het hoofd zag voor de derby tegen Atlético en voor de wedstrijden tegen Real Sociedad en Osasuna. Voor het duel tegen Celta zal Hazard -behoudens ongelukken- aan elf groepstrainingen zitten. Pas vanaf dan wil z'n coach hem stelselmatig opnieuw brengen.

De volgende vraag die ze zich bij Marca (al ietwat voorbarig) stellen, is wanneer Eden Hazard dan weer klaar zal zijn om als titularis te worden - een vraag waarop ook Zinedine Zidane het antwoord nog niet kent. Hij wil zijn flankaanvaller zo snel mogelijk aan de aftrap brengen, op voorwaarde dat die echt wel 100 procent fit is. In het achterhoofd zitten natuurlijk het cruciale Champions League-duel tegen Man City (26 februari) en de Clásico tegen Barcelona (1 maart), maar dan moet Hazard eerst tonen dat hij daar klaar voor is. Zijn auditie bestaat uit twee wedstrijden: thuis dus tegen Celta en de week nadien op zaterdagavond tegen Levante.