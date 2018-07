Marca citeert Cristiano: "Als ik voor Real maar 100 miljoen euro waard ben, dan is dat het teken dat ze me er niet willen" SDD

05 juli 2018

14u37

Bron: Marca, BBC Sport, l'Equipe

Het lijkt erop dat we nu al, midden in de WK-gekte, aanbeland zijn aan dé transfersoap van deze zomer. De geruchten rond een mogelijke transfer van Cristiano Ronaldo (33) naar Juventus worden met de dag sterker. Op de cover van de krant van vandaag, citeert Marca CR7: "Als ik 100 miljoen waard ben, dan is het dat ze me niet willen."

In het legendarische maagdelijke wit van Real won Ronaldo in mei zijn vijfde Champions League. De Portugees wordt dan ook op handen gedragen in de Spaanse hoofdstad. Hij verdient er miljoenen, maar het gebrek aan ‘tact’ van voorzitter Florentino Perez, is, volgens Marca, bij CR7 in verkeerde aarde gevallen.

In januari dit jaar had Perez namelijk een prijskaartje gehangen aan zijn paradepaardje. 100 miljoen zou hij waard zijn.Nog volgens diezelfde Spaanse krant schoot dit prijskaartje bij Ronaldo in het verkeerde keelgat: “Als ze me schatten op 100 miljoen, dan is dat omdat ik niet geliefd ben.”

Niet alleen naast het veld reageerde Ronaldo op de woorden van zijn voorzitter, ook op het veld. Plots vond de vijfvoudig winnaar van de Ballon d’Or zijn vorm terug in La Liga. Voor januari scoorde de aanvaller slechts vier keer. Na de jaarwissel jaste de Portugees er 22 in. In totaal kwam hij zo op 26 doelpunten. Ver van zijn normale standaarden, maar het verschil tussen de twee seizoenshelften is opmerkelijk.

Het is haast alsof hij zich terug onmisbaar wilde maken, zodat Perez spijt zou krijgen van zijn woorden. Want 100 miljoen voor een 33-jarige is in Ronaldo’s ogen belachelijk en een belediging. Hijzelf is er namelijk van overtuigd dat hij nog tot zijn 41ste kan doorgaan op het allerhoogste niveau. En wie durft hem daarin tegen te spreken? Met sprekend gemak werd hij weer topschutter in de Champions League met 15 doelpunten. Zijn eerste achtervolger, Roberto Firmino, slaagde er in om ‘maar’ 10 doelpunten te scoren.

Perez klaar om in te cashen (om nadien weer te spenderen)

Het wordt haast een jaarlijkse gewoonte. Ronaldo die in de media uitlaat dat hij ongelukkig is. Florentino Perez bedaart dan de gemoederen door hem een verbeterd contract aan te bieden en sust hem door te zeggen dat hij onmisbaar is bij Los Blancos. Probleem opgelost.

Maar dit jaar ziet het er naar uit dat de goede gewoontes gebroken zullen worden. Na de Champions League finale in Kiev uitte Ronaldo zijn frustraties en hintte hij naar een toekomst elders, maar het leek niemand te deren bij Real. Is de maat vol?

De club heeft, publiekelijk, nog niet veel gedaan om de superster tevreden te stellen. Perez lijkt klaar om in te cashen en zou ervan overtuigd zijn dat 100 miljoen euro voor een voetballer die eind volgend seizoen 34 wordt, geen bad business is. Het is en blijft dan ook een zakenman die een strak beleid hanteert en niet zal dulden dat deze soap heel de zomer blijft duren.

Volgens de Spaanse krant Marca heeft Real al in januari overwogen naar welke competitie ze de Portugese superster zouden laten gaan. Competities zoals die in China en de VS werden overwogen, maar nu lijkt Juventus voor beide partijen een aantrekkelijke optie. Ronaldo blijft op het hoogste niveau spelen in Europa en voor Real vormt de Oude Dame enkel een concurrent in de Champions league. Juventus zou overigens zelfs 120 miljoen op tafel willen leggen zegt Marca.

Toch zou, volgens de Italiaanse Gazzeta dello Sport, Perez nu Jorge Mendes, makelaar van Ronaldo, gevraagd hebben om naar de Spaanse hoofdstad af te zakken voor een spoedbijeenkomst. Het gesprek zou gaan over de toekomst van de Portugees.

Tijd voor een Brazilaanse/Franse wissel van de wacht?

De spilfiguur in deze soap is, volgens de BBC, Neymar. De Goddelijke Kanarie was nog niet eens voorgesteld bij PSG of hij werd al gelinkt aan Real. Twaalf maanden later zijn die geruchten niet gaan liggen. In tegendeel, ze worden met de dag sterker. Neymar zou niet tevreden zijn in Parijs. Een vertrek van de Braziliaanse superster uit de Franse hoofdstad, lijkt enkel nog maar een kwestie van tijd te zijn.

Neymars enorme voetbaltalent en zijn marketingpotentieel zijn van onschatbare waarde. Perez beseft dit en is dan ook bereid om grof geld op tafel te leggen voor de Braziliaanse nummer 10. Wat Perez ongetwijfeld ook beseft is, dat als Neymar komt deze zomer, het heel moeilijk zal zijn om de twee enorme ego’s van Neymar en Ronaldo gelukkig te houden.

Zelfs als het Braziliaanse godenkind niet zou komen, dan is er nog altijd die andere superster van PSG waar Perez een boontje voor heeft, Kylian Mbappé. Het 19-jarige supertalent is nog altijd officieel in handen van Monaco en PSG zou niet in orde zijn met de Financial Fair Play regels van de UEFA. De BBC is ervan overtuigd dat de wissel van de wacht zich opdringt. Als Neymar niet naar Madrid komt, kan het wel eens zijn dat Perez die deal kaapt.

Money no issue?

Juventus heeft in het verleden al bewezen dat geld geen probleem is. In 2016 betaalden de Bianconeri 90 miljoen aan Napoli voor Gonzalo Higuain. Het prijskaartje van 100 miljoen voor Ronaldo zou een transferrecord betekenen voor de club uit Turijn, maar het is niet onoverbrugbaar.

Volgens Brits journalist en Europees voetbalexpert, James Horncastle, is het enorme loon van Ronaldo dat een probleem vormt. Ronaldo zou vier keer vragen wat Higuain verdient -De Argentijnse spits krijgt op dit moment 7,7 miljoen euro per jaar. Volgens l'Equipe zou Ronaldo een slordige 120 miljoen eisen, gespreid over 4 jaar, maar Marca beweert dat geld geen punt is voor Ronaldo.