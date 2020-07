Maradona nieuwe bondscoach van ‘La Roja’? Als het van kandidaat-voorzitter van Spaanse voetbalbond afhangt wel ABD

01 juli 2020

11u53

Bron: Marca/Sport 0 La Liga Wordt Diego Maradona (59) bondscoach van ‘La Roja’? Als het van Antonio Torres, kandidaat-voorzitter van de Spaanse voetbalbond, afhangt wel. “Als coach staat Maradona met zijn kennis boven alles en iedereen”, vindt hij. De Spanjaarden nemen zijn voorstel niet al te serieus.

Huidig voorzitter van de Spaanse voetbalbond RFEF, Luis Rubiales, lijkt een opvallende tegenkandidaat te gaan krijgen: Antonio Torres. Catalaan die in het verleden actief was als voetballer in de derde klasse en nadien trainer en zelfs scheidsrechter op een lager niveau werd. De man heeft zijn kandidatuur nu ingediend en deed meteen een opvallende belofte. “Als ik voorzitter word, maak ik van Diego Maradona onze bondscoach. Hij was de beste voetballer aller tijden en zijn kennis als coach staat boven alles en iedereen”, vertelt Torres aan de Barcelonese televisie Betevé. Van een promotiestunt gesproken.

Torres kondigde zelfs aan dat hij de afgelopen drie weken onderhandeld heeft met de entourage van Maradona, die tussen 2008 en 2010 Argentijns bondscoach was en momenteel het Argentijnse Gimnasia de La Plata traint. Er zou zelfs een akkoord zijn: ‘Pluisje’ zou de Spaanse nationale ploeg leiden tot het WK van 2022 in Qatar. “Hij moet ons naar de finale leiden”, aldus Torres. De komst van Maradona zou het einde van Luis Enrique als bondscoach betekenen. Maar zover is het uiteraard nog niet.

Hoeveel waarde mogen we eigenlijk aan deze belofte hechten? Het is alleszins een officieel punt op Torres’ agenda, maar de man moet eerst nog het fiat krijgen van 15% van de RFEF-leden (21 van de 140) om zich ook officieel kandidaat te mogen stellen. De voorzittersverkiezing staat op 17 augustus op het programma. In Spanje nemen ze Torres niet al te serieus. ‘Maradona, die de voorbije jaren een bedenkelijke reputatie opbouwde, als coach van de Spaanse nationale ploeg? No way.’

Mocht Torres de drempel van 15% toch halen, dan zou hij de strijd aangaan met Luis Rubiales, de huidige voorzitter. Ook ex-topdoelman Íker Casillas stelde zich in februari kandidaat, maar trok zich twee weken geleden terug. “Ons land gaat gebukt onder een uitzonderlijke sociale, economische en gezondheidscrisis. Voorzittersverkiezingen zijn daarbij vergeleken slechts een bijzaak”, verklaarde Casillas zijn keuze.

