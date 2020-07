Mallora legt Atlético Madrid niets in de weg, dit keer geen glansrol voor Carrasco GVS

03 juli 2020

23u46 2 Atlético Madrid ATM ATM 3 einde 0 MLL MLL Real Mallorca

Dit keer geen glansrol voor Yannick Carrasco, wel een eenvoudige zege van Atlético Madrid tegen Mallorca (3-0). Halfweg hadden de Madrilenen hun schaapjes al op het droge. Álvaro Morata had op het halfuur wel twee penalty’s nodig om de openingstreffer binnen te knallen. Z’n eerste elfmeter werd gepakt door Reina, maar de Mallorca-doelman kwam volgens de VAR te snel van zijn doellijn. Morata kreeg een herkansing en miste dit keer niet. Net voor rust kon Morata weer juichen. De Spaanse spits tikte zijn tweede van de avond simpel binnen, de lage voorzet van Llorente was perfect. Tien minuten voor tijd zorgde Koke voor de 3-0-eindstand. Carrasco zat dan al even op de bank. De Rode Duivel ging na 54 minuten rusten.

Dankzij de zege staan Los Rojiblancos steviger op de derde plek. Het heeft nu vijf punten voorsprong op Sevilla, dat maandag wel nog Eibar over de vloer krijgt.

GOAL | Alvaro Morata zet de penalty om! 😎💪



1⃣-0⃣ #AtletiRCDMallorca 🇪🇸 pic.twitter.com/CcaijwL5If Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

🔥 | Nog een doelpunt op slag van rust: Morata met zijn tweede van de avond. ⏰👏



2⃣-0⃣ #AtletiRCDMallorca 🇪🇸 pic.twitter.com/c3g4gSJIoh Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

🍀| Koke kan met een gelukje scoren! 👌



3⃣-0⃣ #AtletiRCDMallorca 🇪🇸 pic.twitter.com/2EgiiZ1v2J Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link



