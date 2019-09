Madrileense derby tussen Atlético en Real baart een muis XC

28 september 2019

22u51

Bron: ANP 1 Atlético Madrid ATL ATL 0 einde 0 RMA RMA Real Madrid Primera Division Geen goals in de Madrileense derby tussen Atlético en Real: 0-0. Een bleke Eden Hazard werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald.

Voor Atlético is het de tweede thuiswedstrijd op rij zonder doelpunten. Vorige week werd het 0-0 tegen Celta de Vigo. Atlético had in de zes voorgaande speelrondes pas zeven keer gescoord, Real vijf keer vaker.

Karim Benzema was een kwartier voor tijd met een kopbal dicht bij de 0-1, maar keeper Jan Oblak plukte de bal knap uit de hoek. Real drong in de slotfase aan. Trainer Zinédine Zidane paste met het inbrengen van Luka Modric, James Rodríguez en Luka Jovic een aantal aanvallende wissels toe, maar een doelpunt bleef uit.

Sergio Ramos maakte namens Real Madrid al voor de veertigste keer zijn opwachting in een Madrileense derby. Alleen Paco Gento en Manolo Sanchís speelden meer stadsderby’s: 42. Atlético nam voorafgaand aan de wedstrijd afscheid van de Uruguayaan Diego Forlán, die onlangs besloot zijn loopbaan te beëindigen.

