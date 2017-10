Maandag verkozen tot beste speler ter wereld, woensdag onder het oog van de kids alweer keihard aan het trainen Yari Pinnewaert

07u32 2 Ensinando aos meus 2 filhos com talento, trabalho e dedicação e a única forma de chegar a ser o número 1❤️❤️🇵🇹 Een foto die is geplaatst door Cristiano Ronaldo (@cristiano) op 25 okt 2017 om 19:50 CEST

Cristiano werd afgelopen maandag op het prestigieuze FIFA-gala in Londen nog verkozen tot de beste speler ter wereld, maar dat wil niet zeggen dat de Portugese superster van Real Madrid nu zomaar op zijn lauweren zal gaan rusten. Gisteren gooide hij een beeld op zijn Instagrampagina waarop te zien is hoe hij onder het goedkeurend oog van Cristiano Junior (links) en Mateo druk in de weer is in zijn fitnesszaal. "Mijn twee zonen aan het leren hoe je enkel met talent, hard werk en toewijding de nummer één kan worden", zo stond er te lezen in het bijschrift.

EPA

EPA

Getty Images

Getty Images