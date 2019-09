Maakt Hazard volgende week grote Real-debuut? Eden traint opnieuw mee met groep Redactie

06 september 2019

De interlands tegen San Marino en Schotland kwamen te vroeg, maar aanvoerder Eden Hazard heeft intussen wel de groepstrainingen hervat met Real Madrid. Het spierscheurtje dat hij opliep in de quadriceps net voor de eerste competitiematch van Real lijkt dus zo goed als verleden tijd. Gisteren hervatte Eden ook al de baltrainingen, al hield hij het toen nog bij individuele oefeningen.

Real-coach Zinédine Zidane maakte zich vorige zaterdag op een persconferentie in Madrid nogal druk over de selectie van Eden Hazard. Die was opgeroepen door bondscoach Roberto Martínez met de uitleg: “We zien wel of Eden de match in Schotland haalt’”. Zidane was daar duidelijk over: “Neen, hij kan niét spelen.”

Maar nu lijkt het er toch steeds meer op dat Hazard fit geraakt voor de eerstkomende competitiematch tegen Levante op zaterdag 14 september. Een maand inactiviteit is inderdaad zowat het minimum bij soortgelijke spierscheurtjes. Real Madrid is blij dat het gezond verstand zegevierde bij de Belgische nationale ploeg. Hazard zelf was ook al met behoorlijk wat scepsis afgereisd naar Tubize.

Real Madrid begon het seizoen met winst in Vigo (1-3), maar kon de volgende twee duels slechts gelijkspelen. 1-1 in het Bernabéu tegen Valladolid, 2-2 bij Villarreal. Alleen een zege in de thuismatch tegen Levante volstaat dus.

