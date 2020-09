Luis Suárez met tranen in de ogen op weg naar Atlético Madrid

23 september 2020

18u20

Bron: Belga 2 La Liga Op tv-beelden van het Spaanse Gol was vandaag te zien hoe de Uruguayaan Luis Suárez, die goed bevriend is met zijn ploegmaat Lionel Messi bij Barcelona, met tranen in de ogen vertrok na zijn laatste training. De 33-jarige aanvaller verlaat zijn ploeg dan toch voor concurrent Atlético Madrid.

“Op het einde van de trainingssessie heeft de Uruguayaan afscheid genomen van de spelers die de zes laatste jaren zijn ploegmaats waren”, bevestigde de Spaanse krant Marca. “Luis Suárez verliet in tranen het sportcenter van Sant Joan Despi. De Uruguayaanse speler nam afscheid van zijn medespelers, vooraleer hij vertrok in zijn wagen”, klonk het ook bij de Catalaanse sportkrant Sport.

Maandag wist Marca via info dat het bekwam van de Catalaanse radio RAC te melden dat “Suárez geen speler meer is van Barcelona” en dat hij “een deel van zijn resterende salaris van dit seizoen heeft opgegeven om vrij te kunnen vertrekken”.

Volgens de Spaanse pers staat de Uruguayaanse international (113 selecties) dicht bij een overstap naar het Atlético Madrid van Diego Simeone, dat pas op de derde speeldag (het weekend van 26-27 september) in actie zal komen in de Spaanse competitie. “Het is gebeurd. Luis Suárez vertrekt naar Atlético”, kopte Marca vandaag. Ook bij Sport stond er te lezen: “Er is een akkoord tussen Barça en Atlético voor de transfer van Suárez.”

Derde beste doelpuntenmaker ooit voor Barça

Enkele dagen na zijn aanstelling midden augustus had de Nederlandse coach Ronald Koeman laten weten aan Luis Suárez, Arturo Vidal (die vertrokken is naar Inter Milaan), Ivan Rakitic (vertrokken naar Sevilla) en Samuel Umtiti dat hij niet meer op hen rekende voor het seizoen 2020-2021.



Suárez kwam in 2014 aan in Barcelona na zijn avontuur bij Liverpool. In Catalonië was hij goed voor dertien titels, waaronder een keer de Champions League (2015) en vier keer de Spaanse landstitel (2015, 2016, 2018, 2019). Hij is de derde beste doelpuntenmaker in de geschiedenis van Barcelona met 198 doelpunten, achter César Rodriguez (232) en Lionel Messi (634).

