LIVE. Zidane zet Courtois meteen op de bank tegen Celta, Navas viert terugkeer tussen de palen KTH

16 maart 2019

15u01 0 Real Madrid RMA RMA 0 16u15 0 CEL CEL RC Celta RMA 1.17 8.50 15.50 CEL Wed nu Primera Division ’t Zal wennen worden. De terugkeer van Zinedine Zidane bij Real Madrid en plots ook de terugkeer van Keylor Navas tussen de palen. Thibaut Courtois zit tegen Celta op de bank. Even slikken.

Zizou grijpt terug naar zijn oude waarden. En dus zit Courtois met een lang gezicht op de bank. Een actie die hij niet had voelen aankomen. Er was die inschattingsfout tegen Ajax, bij de 1-4 in de Champions League – omdat doelpuntenmaker Lasse Schöne doorgaans hard aan de eerste paal trapt. Er was de kritiek omdat Real wel veel doelpunten heeft geslikt – 3 meer dan op hetzelfde moment vorig seizoen in La Liga. En er was een akkefietje met de schandaalpers: fotografen die hem overal op de huid zaten. Nochtans waren de binnen Real Madrid niet ontevreden over zijn eerste seizoen. De tegengoals waar hij beter had kunnen doen, zijn op een hand te tellen. Als de defensie lekt, wordt er vaak naar de doelman gewezen. In La Liga heeft Courtois nog geen enkel clear error achter zijn naam in tegenstelling tot een aantal in de linie ervoor. Voetbal blijft een ploegsport, maar Courtois voelt de druk.

Vrijdag pakte Madrileense sportkant Marca uit met een bericht dat hij een waarschuwing had gekregen van het bestuur. Een dat in Engeland, waar ze de originele bron vergaten te lezen, werd omgevormd tot een reprimande van Zinedine Zidane. Zizou tikte Courtois op geen enkel moment op de vingers, noch deed zijn bestuur dat, maar de reputatie wordt wel gekweekt. Het maakt deel uit van de heksenjacht. Als een voetbalploeg niet draait, moet er altijd een schuldige worden gevonden.

Bij Madrid gaan ze er nog altijd vanuit dat Courtois zijn doelman is voor de toekomst. Alleen zal hij door deze zure appel heen moeten. Hij gaat weer moeten strijden voor zijn plaats.