LIVE. Hazard na goal en assist naar de kant, Granada slaat terug met twee goals Redactie

05 oktober 2019

17u00 8 Real Madrid RMA RMA 4 90' + 3' 2 GRA GRA Granada CF La Liga Daar is ‘m. De eerste van Eden Hazard in een officiële wedstrijd voor Real Madrid. Hij scoorde zonet in de topper tegen het tweede gerangschikte Granada. Real leidt bij rust met 2-0.

‘De goals komen wel’, had Hazard beloofd. De kritiek in de pers was evenwel snoeihard. En nog maar na zijn fletse prestatie tegen Club Brugge. Net voor de interlandbreak kan Hazard dit goaltje en wat extra vertrouwen goed gebruiken.

