LIVE (13u): Zinedine Zidane geeft verrassende persconferentie - stapt hij op bij Real Madrid of verlengt hij zijn contract? ODBS

31 mei 2018

12u06 0

Vanmiddag zijn alle ogen gericht op de persruimte van Real Madrid's Ciudad Deportiva in Valdebebas. Daar geeft Zinedine Zidane een verrassende persconferentie om 13u. Aanvankelijk werd er gespeculeerd dat de Franse succescoach na zijn derde opeenvolgende veroverde Champions League-trofee zou afzwaaien als trainer van de Koninklijke, maar zo'n vaart lijkt het toch niet te lopen. Omdat nu ook aangekondigd is dat voorzitter Florentino Perez naast 'Zizou' zal zitten, lijkt het eerder om een contractverlenging te gaan. Zidane heeft een contract in het Bernabeu tot 2020. Hieronder kan je de persconferentie in livestream volgen.