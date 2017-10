Lionel Messi verwacht derde kind YP

18u44

Bron: Belga 0 Familia de 5❤️❤️❤️❤️❤️ #blessed 574.3 mil Me gusta, 12.4 mil comentarios - AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) en Instagram: "Familia de 5❤️❤️❤️❤️❤️ #blessed" Primera Division De Argentijnse topvoetballer Lionel Messi en zijn vrouw Antonella Roccuzzo verwachten een derde kind. Dat heeft het koppel vandaag bekendgemaakt via de sociale media.

"Een gezin van vijf", stuurde Roccuzzo de wereld in. Bij de korte boodschap plaatste ze een foto van Messi, zichzelf en hun twee kinderen Thiago (4 jaar oud) en Mateo (2 jaar oud). Het viertal legde elk een hand op de buik van Roccuzzo.



Thiago en Mateo werden beiden geboren in Barcelona, waar Messi al zeventien jaar vertoeft. De vijfvoudige Gouden Bal-winnaar is sinds 2007 samen met Roccuzzo, die net als Messi opgroeide in Rosario. Afgelopen zomer stapte het koppel in het huwelijksbootje.