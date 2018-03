Lionel Messi over zijn groeiproblemen: "Ik injecteerde mezelf met hormonen vanaf mijn elfde, een keer per nacht" Mike De Beck

19 maart 2018

08u39

Bron: América TV, La Cornisa 115 Primera Division 30 jaar is hij ondertussen en jarenlang speelt Lionel Messi al op een ongezien niveau. En toch werd de Argentijn bijna afgekeurd. Zijn groeiproblemen stonden ei zo na een rijkelijk gevulde carrière in de weg. Er werd Messi verteld dat hij niet groter zou worden dan 1m40. In een interview met het Argentijnse América TV zegt Messi hoe het was om in zijn jeugd telkens een spuit te gebruiken.

"Ik injecteerde mezelf met groeihormonen toen ik klein was, een keer per nacht", doet Messi uit de doeken. "Elke dag stak ik het in een been. Ik begon er mee toen ik ongeveer elf jaar was. Eerst deden mijn ouders het, daarna leerde ik het. Het was als een potlood, een heel kleintje. Het deed niet meteen pijn en ik vond het na een tijdje maar normaal." Het hielp uiteraard ook. Het gebrek aan groeihormonen werd gecompenseerd en anders dan de vooropgestelde 1m40 werd de Argentijn uiteindelijk 1m70 groot.

In hetzelfde interview kwam ook de familieman in Messi naar boven. "Door bij mijn familie te zijn, verdwijnt al het andere naar de achtergrond. Natuurlijk hou ik niet van verliezen of van gelijkspelen. Maar ik verwerk het op een andere manier. Er zijn belangrijkere zaken dan een resultaat. Uiteindelijk is het gewoon een spel: we willen allemaal winnen, kampioen worden en de beste zijn. Maar het voetbal zit vol verrassingen. In het voetbal wint niet altijd de beste. Ik heb geleerd dat je niet altijd kan winnen", vertelde Lionel Messi In een interview dat gisterenavond op de Argentijnse televisie werd uitgezonden.

Uiteraard polste de Argentijnse reporter naar de WK-kansen van Argentinië, straks in Rusland. "In elk deel van de wereld verwachten ze dat Argentinië wereldkampioen zal worden. Het is indrukwekkend. Maar ik probeer van dag tot dag te leven en geen stappen over te slaan tot juni", aldus Messi.

'De Vlo' gaf ook toe dat met de jaren zijn spel mee geëvolueerd is. "Vroeger nam ik de bal aan en probeerde ik mijn spel te maken. Nu probeer ik meer in functie van het team te spelen. Ik laat de bal meer passeren en, tussen haakjes, niet zo egoïstisch te zijn. Ik probeer het team op een andere plek te helpen. Ik blijf rennen zoals ik altijd al heb gedaan, maar dan op een andere manier."