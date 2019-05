Lionel Messi krijgt stembrief voor... Italiaanse verkiezingen Quinten Jordens

07 mei 2019

14u14 0 Buitenlands voetbal Wereldvoetballer én wereldburger: Lionel Messi heeft niet enkel de Argentijns-Spaanse nationaliteit, hij heeft ook Italiaanse roots, zo ontdekte een Italiaanse journalist. Meer zelfs: hij wordt beschouwd als inwoner van de Italiaanse gemeente Recanati, en mag er dus gaan stemmen op 26 mei.

Francesco Fiordomo, burgemeester van Recanati en tevens journalist, bestudeerde Messi’s afkomst en kon zo een stamboom opstellen. Daaruit bleek dat Messi het Italiaanse staatsburgerschap verkreeg via zijn betovergrootvader langs vaders kant, Angelo Messi. Die werd in 1866 geboren in de Italiaanse gemeente Recanati. In de zoektocht naar een beter leven verhuisde Angelo in 1883 samen met zijn vrouw María naar de Argentijnse stad Rosario, de latere geboorteplaats van La Pulga.

De contacten met de familie, die in Italië bleef, verbleekten echter, waardoor de zoektocht van Jorge Messi, vader van Lionel, naar zijn Italiaanse voorvaders aanvankelijk op niets uitdraaide. In 2004 ging hij langs in Italië, maar de Italiaanse autoriteiten vonden geen directe familieband. Tot nu dus.

Verkiezingen

Door zijn verleden staat de 31-jarige sterspeler nu geregistreerd als “inwoner van Recanati die in het buitenland woont”. Toen vorige week de stembrieven voor de Europese en gemeenteraadsverkiezingen uit het Italiaanse stadje werden verstuurd, kreeg dus ook de beste voetballer ter wereld een formulier in de brievenbus (zie Facebookpost hieronder).

“In Recanati leeft het gevoel dat Leo een van ons is. Als Italië en Argentinië tegen elkaar spelen steunen wij beide landen evenveel", vertelt een inwoner van de Italiaanse gemeente. De journalist en burgemeester van Recanati meldde dat de uitnodiging tot het ereburgerschap al een tijd is verzonden.

Liverpool

Vanavond kan Messi zijn Barcelona voorbij Liverpool naar de finale van de Champions League loodsen. In France Football had zijn teamgenoot Jordi Alba alvast mooie woorden over voor zijn kapitein: “Messi is nog beter dan voorheen en dat lijkt onmogelijk, want hij was al de beste ter wereld! Hij heeft een grote voorsprong op iedere voetballer en bovendien heeft hij van mij een betere voetballer gemaakt.”

Jordi Alba (FC Barcelone) : «Messi a fait de moi un meilleur footballeur» https://t.co/OJXhYA6KVZ france football(@ francefootball) link

Meer over sportdiscipline

voetbal

sport

Recanati