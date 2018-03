Lionel Messi kan eerste nederlaag van Barcelona in La Liga in extremis afwenden Mike De Beck

31 maart 2018

22u34 4 Primera Division Een wedstrijd met twee gezichten in het Ramón Sánchez Pizjuán. Eentje zonder Lionel Messi en een met de Argentijnse balvirtuoos. Sevilla leek op de 30ste speeldag Barcelona eindelijk op de knieën te krijgen. De invalbeurt van Messi keerde de situatie echter helemaal om. Na een schitterende partij werd het uiteindelijk 2-2 en dus geen eerste nederlaag voor Barça in La Liga.

23 gewonnen wedstrijden en nu zeven gelijke spelen. Het parcours dat de troepen van Ernesto Valverde ondertussen hebben afgelegd, oogt indrukwekkend. Vanavond verscheen er achter de categorie verloren partijen ei zo na dan toch een 1. De eerste verliespartij na 36 wedstrijden in de Spaanse hoogste klasse leek in de maak. Sevilla kwam op een 2-0-voorsprong met dank aan Franco Vázquez (even vergeten in de zestien) en de bedrijvige Luis Muriel.

In de hoogste nood is daar dan wel Lionel Messi. De Argentijn was hoogst twijfelachtig en startte dan maar op de bank. In de 58ste minuut zette hij dan toch zijn eerste stappen tussen de krijtlijnen en dat veranderde het beeld van de wedstijd volledig. Plots groeide het geloof bij de Catalanen. Messi schudde prompt enkele giftige aanvallen uit zijn kwieke benen. Luis Suarez zette de achtervolging mee in en Messi werkte het dan helemaal af. In de 89ste minuut krulde hij zijn 24ste treffer in de Primera Division tegen de touwen. Hij kwam naar Sevilla, keek eerst en verdeelde dan.

Als het nog niet duidelijk was. Lionel Messi is meer dan in orde voor het Champions League-treffen tegen AS Roma. Woensdag komen Radja Nainggolan en co in het kader van de kwartfinale van het kampioenenbal namelijk al op bezoek.

