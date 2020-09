Lionel Messi, best verdienende voetballer ter wereld, treedt toe tot select clubje sportmiljardairs ODBS

15 september 2020

09u19

Bron: ANP 0 La Liga Lionel Messi heeft de kaap van een miljard dollar (840 miljoen euro) aan inkomsten overschreden, zo berekende het Amerikaanse zakenblad Forbes. De Argentijnse balgoochelaar treedt daarmee toe tot een heel select clubje van sportmiljardairs.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Messi ziet zijn bankrekening dankzij FC Barcelona, de club die hij deze zomer tevergeefs wilde verlaten, in 2020 aandikken met 126 miljoen dollar, waarmee hij de best verdienende voetballer ter wereld is. Daarnaast haalt de zesvoudige Gouden Bal 34 miljoen dollar op uit sponsoring en andere contracten.

De 33-jarige Messi is pas de vierde sportman die het astronomische bedrag van een miljard dollar aan inkomsten bereikt. Golfer Tiger Woods, bokser Floyd Mayweather en Messi’s eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo gingen hem voor. Ook basketlegende Michael Jordan zit in het miljardairsclubje maar hij haalde het gros van zijn inkomsten pas na zijn carrière binnen dankzij een megacontract met Nike en de aankoop van NBA-club Charlotte Hornets.

In het klassement voor 2020 heeft Messi de eerste plaats overgenomen van Ronaldo (117 miljoen dollar, waarvan 70 miljoen salaris). De Braziliaan Neymar (PSG) vervolledigt het podium (96 miljoen dollar, 78 miljoen salaris).

Volgens Forbes verdient de verzamelde top tien dit jaar 570 milljoen dollar. Dat is 11 procent meer dan vorig jaar, en dit ondanks de coronapandemie en de daaraan verbonden economische gevolgen voor de clubs.

Lees ook. Neymar sluit megadeal met Puma, Lukaku betaalt gelag: waarom de Rode Duivels om kruimels moeten vechten als het om sponsordeals gaat (+)

De door de fans verkozen 5 knapste goals van Messi voor Barça:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.