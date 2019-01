Lionel Messi benadert de vorm van z’n leven en dan mag Camp Nou één van zonder twijfel mooiste goals van het jaar bewonderen ODBS

31 januari 2019

10u52 0 Aleña to Messi, Messi to Vidal, Vidal to Suarez, Suarez to Pique, Pique back heel flick to Suarez, Suarez to Alba, Alba back heel flick back to Messi. goal of the season. BRUTAL. pic.twitter.com/LO1R6cIeH5 Don Andres ❤(@ Elillusionista_) link

FC Barcelona zit op koers voor het perfecte seizoen. De Spaanse Supercup is binnen, het staat op kop in La Liga, zit in de achtste finale Champions League (tegen Lyon) en sinds gisteravond ook in de halve finale van de Copa del Rey. Bovendien lijkt Barça geregeld weer op die quasi onklopbare en onweerstaanbare machine, met een Messi die dicht aanleunt tegen zijn beste vormpeil. 26 matchen: 27 goals en 17 assists, in alle competities. Opnieuw hallucinante statistieken. En niet dat hij het ploegbelang uit het oog verliest: de penalty op de 1-0 liet hij aan Coutinho. Die kon een goaltje best gebruiken om het vertrouwen op te krikken.

Hierbij de 5-1 van Barcelona.



Let op de sprint van Jordi Alba. pic.twitter.com/lB2XQ0eeZP Tactipedia(@ tactipedia) link

Gisteravond in de kwartfinale van de cup was het opnieuw prijs. Na 2-0 in Sevilla moesten de blaugrana vol aan de bak, negentig minuten later stonden er 6-1 cijfers op het bord. Zeker toen Cillessen de penalty van Banega op 1-1 stopte, wisten de Andalusiërs hoe laat het was. Barcelona wervelde met onder andere goals van Rakitic (zie video hieronder) na een knappe assist van Arthur, de beste transfer dit seizoen, en een heerlijk uitgespeelde goal van Luis Suarez, waarbij vooral de spurt van Jordi Alba opviel (zie video hierboven). Maar dé goal van de avond was de 6-1, van de voet van niemand minder dan Messi himself. Tiki-taka van de hogeschool. De vijftigste goal van Messi in de Copa del Rey, die hij al zes keer op de naam schreef. Vanavond verdedigt Real Madrid in Girona een 4-2 voorsprong.

QUE ASSISTÊNCIA DO ARTHUR



Depois de um passe sensacional do brasileiro, Rakitic precisou de um simples toque para aumentar o marcador para o Barcelona@fcbarcelona 2 x 0 @SevillaFCpic.twitter.com/6MIfUDwZqf 90Goals TV(@ 90GoalsTV) link

TIKI TAKA | De fantastische zesde goal van @FCBarcelona tegen @SevillaFC! 💥🤤 #CopaDelRey pic.twitter.com/v8kxUXxy8y Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link