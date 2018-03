Las Palmas maakt komaf met onwaarschijnlijke statistiek van Barça en ontfutselt leider punten Mike De Beck

01 maart 2018

22u55 20 Primera Division Barcelona is er niet in geslaagd om te winnen op het veld van Las Palmas, de nummer 18 in La Liga. Messi zette de Catalanen (met Thomas Vermaelen) met een heerlijke vrije trap op voorsprong, na de rust maakte Calleri gelijk (1-1). Vanop de stip en dat is opvallend. Het was de eerste strafschop die Barcelona in La Liga tegen kreeg sinds februari 2016. Een onwaarschijnlijke statistiek. Een discutbale elfmeter wel, want Vemaelen werd in diezelfde fase nog vastgehouden.

GOAL! Las Palmas komt langszij na een discutabele strafschop, netjes omgezet door Calleri! 🤔#LasPalmasBarça 1️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/PyryBioQST Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Daar is Thomas Vermaelen weer. Zijn invalbeurt tegen Girona kreeg vanavond een vervolg. De Rode Duivel (wiens hamstring hem even aan de kant hield) vormde aan de zijde van Umtiti het hart van de Catalaanse verdediging. De 'Verminator' zag hoe Messi al snel de bal ontfutselde en Luis Suarez de 0-1 bijna op een schoteltje aanbood. De Uruguyaan miste echter, maar het was slechts uitstel van executie. Lionel Messi verstuurde eerst een waarschuwing door een krullende vrije trap uit zijn linkerbeen te schudden. Tien minuten later kreeg 'La Pulga' een nieuwe kans. Op de rand van de zestien. Zo'n vrije trap moet je de Argentijn uiteraard niet geven. Messi poeierde het leer heerlijk in de verste bovenhoek. Net voor rust ontsnapte Las Palmas nog wanneer de handsbal van doelman Chichizola buiten de zestien niet werd opgemerkt.

MESSIIIIIII! Wat een vrijschop! Alwéér! 😍🎯#LasPalmasBarça 0️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/tzBgCjavQw Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Meteen na de rust plots consternatie. Scheidsrechter Mateu Lahoz wees na een hoekschop plots naar de strafschopstip. Was het voor een duwfout van Sergi Roberto of de handsbal van Lucas Digne? Gissen was het. Feit was wel dat de bal op de stip ging. Iets wat Barcelona niet meer overkwam sinds 14 februari 2016 in de eigen competitie. De Blaugrana speelden dus liefst 78 competitiewedstrijden zonder een penalty tegen te krijgen. Jonathan Calleri maalde er niet om en knalde de bal kurkdroog in de bovenhoek: 1-1. Ook invallers Coutinho en Rakitic konden niets aan die stand veranderen. Geen drie punten dus voor Barcelona dat Altético Madrid nu tot op vijf punten ziet naderen. En laat het komende zondag nu net Barcelona - Atlético Madrid zijn.

Hoe kan de scheidsrechter dit niet gezien hebben? Duidelijk handspel van doelman Chichizola blijft onbestraft! 😱🙈#LasPalmasBarça 0️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/tpDFCtmGuq Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link