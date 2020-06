La Liga opent met fake fans en FIFA-sfeer, en ook dat kan in de kaarten van Real en Barça spelen ODBS

11 juni 2020

12u51 0 La Liga Met El Gran Derbi in het voetbalgekke Sevilla heropent vanavond La Liga. Na drie lange maanden zonder, eindelijk opnieuw hoogstandjes van Leo Messi en mogelijk ook Eden Hazard. Voorlopig nog wel zonder de olés uit de tribunes, wel met virtuele fans en nepsfeer. Wie denkt dat dit in het nadeel speelt van titelconcurrenten FC Barcelona en Real Madrid, zou weleens bedrogen kunnen uitkomen.

Van de 700.000 inwoners in Sevilla hebben er bijna 100.000 een abonnement bij Betis of de iets populairdere en succesvollere volksclub FC Sevilla. Alleen zullen zij vanavond voor de televisie moeten plaatsnemen. Net als in de Bundesliga kunnen ze kiezen: of een duel met lege tribunes of op een extra kanaal afstemmen waar virtuele fans te zien en te horen zijn. Met dank aan de makers van de videogame FIFA . Dankzij grafische animaties worden de fans in de kleuren van de thuisploeg afgebeeld. Als het spel stilligt, zullen die ‘fans’ vervangen worden door reclameboodschappen. “Het gebruik van technologie maakt het mogelijk duels op een aantrekkelijke manier te laten zien. Het lijkt sterk op hoe ze eruitzagen en klonken voordat de competitie werd uitgesteld”, aldus La Liga. In België zendt Eleven Sports de wedstrijden van La Liga uit.

Een La Liga achter gesloten deuren lijkt op het eerste gezicht een nadeel voor Barça en Real, clubs die hun thuismatchen voor geregeld 70.000 fans of meer afwerken. Niets is minder waar, volgens voetbaljournalist Diego Torres van de Spaanse krant ‘El País’. “De toppers zullen bij uitwedstrijden niet meer de druk en vijandigheid voelen van het publiek, dat altijd heftiger reageert als er grote clubs op bezoek zijn”, aldus Torres. “Ook de nieuwe regel dat er vijf keer mag worden gewisseld, waarbij de hele selectie op de reservebank mag plaatsnemen, is voordelig voor de grotere clubs.” Anderzijds zal vermoeidheid in de slotfase minder doorwegen bij ploegen die drie vierde van de match vooral achter de bal gehold hebben. Barça-coach Sétien: “Door deze wijziging zullen onze tegenstanders meer frisse spelers over hebben.”

In de Bundesliga, de eerste competitie die vorige maand zonder publiek werd hervat, is al gebleken dat door het spelen zonder fans het thuisvoordeel vrijwel is verdwenen. “Ook de scheidsrechters zullen zich anders gedragen en de thuisspelende clubs minder vaak bevoordelen”, meent Torres.

Barça en Real stevenen alvast af op de spannendste ontknoping van La Liga in jaren. De Catalanen hebben twee punten voorsprong, maar Real heeft het voordeel van het betere onderlinge resultaat. Dat is in Spanje bij een gelijk aantal punten belangrijker dan het doelsaldo. Alleen: zowel Barça als Real konden post-corona allesbehalve overtuigen. In Catalonië krijgt ook Quique Setién de blaugrana slechts met mondjesmaat echt aan de praat, bij Real is het wispelturigheid troef. Na een overtuigend gewonnen Clásico kansloos onderuit bij Betis. Real speelt overigens ‘thuis’ in het kleine Alfredo di Stefano-stadion op hun oefencomplex Valdebebas, omdat ‘de Koninklijke’ van de stopzetting gebruik maakt om het Bernabéu te renoveren.

De verplichte coronapauze heeft beide clubs wel ademruimte gegeven. Barça kan opnieuw rekenen op Luis Suárez. Zijn seizoen leek voorbij met een knieblessure, maar na een operatie in januari en de extra weken rust kan de Uruguayaan in de slotweken alsnog van belang zijn. Zeker omdat Suárez en Messi elkaar geregeld blindelings vinden. De beste maatjes op en naast het veld. Een klik die Messi voorlopig nog niet heeft met Griezmann, laat staan met de Noorse nieuwkomer Martin Braithwaite. En bij Real is er natuurlijk Eden Hazard. Ook zijn seizoen leek over en uit na die vervelende, in februari opgelopen enkelblessure. Maar na zijn operatie in Dallas begin maart zou hij dankzij corona nu nauwelijks een wedstrijd missen. Als er iemand is die de stugge Spaanse verdedigingen kan openbreken - een pijnpunt voor Real dit seizoen - is het een fitte Eden wel.



Ook de strijd om de Champions League-tickets belooft de komende weken bijzonder spannend te worden. Nu staan Sevilla en het Real Sociedad van Adnan Januzaj op de begeerde derde en vierde plek, maar Getafe, het Atlético van Carrasco en Valencia liggen op de loer.

Vlak voor de aftrap van alle duels in de komende 28ste speelronde van La Liga zullen alle corona-sterfgevallen herdacht worden met een minuut stilte. Spanje is zwaar getroffen door de pandemie, met ruim 27.000 doden. Koploper FC Barcelona komt zaterdag voor het eerst in actie bij Real Mallorca. Real Madrid speelt zondag thuis tegen Eibar.

