La Liga hervat in juni en wil dit seizoen nog volledig afwerken, maar: "Is het ethisch wel verantwoord om gezonde voetballers te gaan testen?"

04 mei 2020

18u08

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 3 La Liga La Liga heeft zopas bekend gemaakt dat het de competitie in juni wil hervatten en dit seizoen komende zomer helemaal wil afwerken. De clubs starten deze week opnieuw met trainen. Met het oog op de herstart van worden alle spelers getest op het coronavirus. Medische expert hebben daar echter ethische en praktische bezwaren bij.

Het Spaanse Ministerie van Volksgezondheid heeft het licht op groen gezet voor trainingen. En dus hervatten ook de Spaanse eerste- en tweedeklassers deze week met de trainingen. Alle spelers worden eerst getest. Als de testen negatief zijn, moeten ze eerst apart trainen, waarna er geleidelijk aan terug naar groepstrainingen wordt toegewerkt.

“Gezondheid is van het allergrootste belang, dus we hebben een uitgebreid protocol om de gezondheid van alle betrokkenen te beschermen terwijl we eraan werken om de competitie opnieuw op te starten”, vertelt La Liga-voorzitter Javier Tebas. “De omstandigheden zijn onvoorspelbaar, maar we hopen in juni opnieuw te spelen en ons seizoen 2019-2020 deze zomer nog af te ronden.”

Medici uiten kritiek

Medische experts hebben echter vragen bij het hervatten van de competitie en vooral het uitgebreid testen van alle spelers. "In Spanje kunnen we dagelijks 50.000 mensen testen. En er kunnen per dag ook makkelijk 50.000 mensen met symptomen zijn die de test echt nodig hebben. Is het dan ethisch verantwoord om gezonde voetballers te gaan testen?", vertelde Fernando Rodriguez Artalejo, directeur Volksgezondheid en Preventieve Geneeskunde van de Autonome Universiteit van Madrid, in een interview met de Spaanse krant El Pais.

De test voor voor de voetballers werden privé aangekocht, maar voor de resultaten zijn ze nog afhankelijk van gespecialiseerde labs, die momenteel gerund worden door het ministerie van Volksgezondheid.

Er stelt zich ook een praktisch probleem. "De clubs willen om de drie dagen gaan voetballen. Maar een coronatest is pas sluitend als de geteste persoon al een week besmet is", verduidelijkt Luis Cereijo, sportwetenschapper en hoogleraar biomedische wetenschappen aan de Universiteit van Alcala de Henaress: "Als een speler positief test, is het dus best mogelijk dat al zijn teammaats negatief testen, terwijl ze toch besmet zijn. Je kan dat pas na een week met zekerheid vaststellen.”

