Kylian Hazard looft broer Eden, Spaanse pers voert druk op: “Hij krijgt de kans om zijn transferprijs te rechtvaardigen” XC

08 juni 2020

08u54

Bron: La Dernière Heure/Marca 0 La Liga Eden Hazard is helemaal klaar voor de herstart van La Liga. Zijn prestaties op training doen alvast het beste vermoeden. De Spaanse pers heeft hoge verwachtingen en voert de druk op. Broer Kylian haalt dan weer de loftrompet boven: “Als hij 100% is, dan is Eden van een andere planeet.”



Kylian Hazard is momenteel de laatste doelpuntenmaker in de Jupiler Pro League. “Dat wist ik niet”, lacht de Cercle-speler in La Dernière Heure. Op 7 maart scoorde hij in de slotminuten de aansluitingstreffer tegen Club Brugge, nadien trilden de netten niet meer in de hoogste Belgische voetbalklasse. “Mijn enige goal dit seizoen nota bene.”

Kylian is uiteraard de jongere broer van Eden en Thorgan. “Ik heb hen al een tijdje niet meer gezien”, vertelt de 24-jarige Hazard. “We respecteren de regels. Het plan was om samen de verjaardag van papa te vieren, maar we mochten niet. We videochatten wel geregeld, maar dat is niet hetzelfde als elkaar in het echt zien. Ik mis hen.”

Thorgan hervatte inmiddels met Dortmund de competitie. “Ik heb de indruk dat de break hem goed heeft gedaan”, aldus Kylian. “Hij weet altijd het verschil te maken. Ik heb geen idee waar hij gaat eindigen. Elke keer als hij van club verandert, denk ik dat hij daar zal blijven. Maar toch zet hij telkens een nieuwe stap. Hij kan de top bereiken.”

En Eden? “Je kent hem, hij wacht maar op één ding: wedstrijden. Dat hij een moeilijk eerste seizoen in Madrid kent? Hij heeft nog tijd. Dit is niet zijn laatste jaar bij Real. Tijdens zijn eerste seizoen bij Chelsea vroegen de mensen zich ook af wat zijn niveau was. En uiteindelijk werd hij een van de beste spelers in de Premier League.”

“Als hij 100% is, dan is Eden van een andere planeet. Hij zal in elke ploeg de beste zijn. Als hij zijn kwaliteiten kan tonen, zegt iedereen ‘Wow!’”, bejubelde Kylian zijn broer. “Of hij klaar is om in 2021 het EK te winnen? Dat was hij dit jaar al. Ik hoop dat hij België zal helpen om de trofee te pakken. In 2018 waren de Duivels dichtbij (derde op het WK, red.). We verdienen het om iets te winnen.”

Marca: “Eden krijgt de kans om zijn transferprijs te rechtvaardigen”

Nu Eden weer fit is, zijn de verwachtingen hooggespannen. Op training pakte hij al uit met enkele klasseflitsen. De Spaanse pers voert de druk op: “Zijn teamgenoten waren onder de indruk. Nu zijn blessure achter de rug is, kan hij het verschil maken op het veld. Hij krijgt de kans om zijn transferprijs (ruim 100 miljoen euro, red.) te rechtvaardigen”, schrijft Marca.

“Wat Hazard op training toonde, was beter dan wat de de meesten zich hadden kunnen voorstellen”, vervolgt Marca. “Hij is enorm gemotiveerd om het team in het resterende deel van La Liga (herstart vanaf 11 juni, red.) te helpen. Hij speelde tot dusver amper tien matchen in de competitie, en nu zijn er nog elf te gaan. Het doel is om de titel te winnen.”

“Hazard wil daarnaast Real helpen om Manchester City in de Champions League uit te schakelen. Moeilijke opdracht. Maar als er iemand kan schitteren op Engelse bodem, dan is het Hazard. Bij Chelsea was hij een leider en kreeg hij veel respect van zijn teamgenoten. Hetzelfde gebeurt nu bij Real.”

