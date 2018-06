Kwinkslag van Modric of zit er meer achter? Real Madrid-speler tegen Neymar: “We wachten op je” Mike De Beck

04 juni 2018

17u25

Bron: Globo Esporte 6 Primera Division Gaat het om een 'slip of the tongue' of een kwinkslag van Luka Modric? Feit is wel dat er heel wat te doen is rond de zin die de Kroatische speler en middenvelder van Real Madrid te zeggen had tegen Neymar. "We wachten op je hé", liet Modric zich ontvallen tijdens de truitjeswissel na de oefeninterland tussen Kroatië en Brazilië. De geruchten dat Real Madrid Neymar naar het Bernabéu wil halen, werden daarmee opnieuw aangewakkerd.

Olha que momento nos bastidores de Brasil x Croácia! O reconhecimento de dois craques pelo trabalho do outro. Bonito de se ver! 😍⚽️🇧🇷 #GigantesPorNatureza pic.twitter.com/Z7llPygWzn CBF Futebol(@ CBF_Futebol) link

"Te esperamos hé, we wachten op je hé." Met die zin heeft Luka Modric wat aangezwengeld. De middenvelder wisselde na de oefenwedstrijd tussen Kroatië en Brazilië truitjes uit met de wederoptredende Neymar. De 26-jarige Braziliaan had zijn rentree zeker niet gemist en was meteen trefzeker voor de Seleção. De miljoenenaankoop van Paris-Saint Germain vond het dan ook niet erg om het truitje van de nummer tien na de wedstrijd te handtekenen. Ook Modric gaf zijn handtekening.

De video van de signeersessie werd nadien gedeeld op de Twitterpagina van de Braziliaanse voetbalbond. "De erkenning van twee sterren. Leuk om te zien", klonk het in het Portugees. De aandachtige luisteraar kreeg echter ook de hierboven genoemde Spaanse woorden te horen. Neymar, die al meermaals gelinkt werd aan Real Madrid, kon een lach alvast niet onderdrukken.

Het is echter twijfelachtig of de Braziliaan de Parijse club nu al zal verlaten en te tekenen voor Real Madrid. Al valt het natuurlijk allemaal nog af te wachten. "Of Neymar naar Real Madrid komt? We zullen wel zien wat er gebeurt", gaf Modric zelf nog mee aan Globo Esporte.

Modric: "Te esperamos eh"



Neymar se ríe.

🔈🔉🔊 pic.twitter.com/yWd7LNMVTn FranKroosTirador(@ FranKrostirador) link

Que Deus nos abençoe e nos proteja 🙏🏽⚽️🇧🇷 Een foto die is geplaatst door null (@neymarjr) op 03 jun 2018 om 14:38 CEST

Para ti toda honra e toda glória meu Deus, Obrigado 🙏🏽❤️ . 📸 @mowapress Een foto die is geplaatst door null (@neymarjr) op 03 jun 2018 om 18:48 CEST

👍🏻Croatia👍🏻 🇭🇷 ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@lukamodric10) op 01 jun 2018 om 21:51 CEST