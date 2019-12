Krukken aan de kant: Eden Hazard mikt op Spaanse Supercup Redactie

14 december 2019

08u47 0 Primera Division De krukken zijn weg. Eden Hazard (28) zet de eerste stappen in zijn revalidatie. Doel is de Spaanse Supercup in Saoedi-Arabië, begin januari.

De blessure is nog altijd onder controle. Dinsdag, in Brugge, strooiden Spaanse journalisten op basis van een bron in de medische staf rond dat Hazard mogelijk onder het mes moest. Berichten die de Rode Duivel en Zinédine Zidane verrasten. “Momenteel is een operatie nog niet aan de orde”, zei zijn trainer van Real Madrid. “Ik hoop dat we hem sneller dan verwacht weer op het veld hebben.”

Vorig weekend werd Hazard op Bernabeu nog op krukken gespot, maar ondertussen kan hij alweer steunen op zijn voet. Bijna drie weken na de wilde ingreep van Thomas Meunier is de extra steun niet meer nodig. Hij kan weer min of meer probleemloos wandelen. Het is een eerste stap in het revalidatieproces. Real neemt geen enkel risico, maar het doel blijft de Spaanse Supercup, begin januari in Saoedi-Arabië. Daar vecht Real in een toernooi met Atlético, Barcelona en Valencia om de beker. Real ontmoet op 8 januari Valencia. Op 12 januari kan Hazard er zijn eerste Clásico spelen, tegen Barcelona. Die van volgende week in La Liga komt te vroeg.