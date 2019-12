Klaar om zesde Gouden Bal in ontvangst te nemen: Messi toont bij Atlético nog eens wie de allerbeste is ODBS

01 december 2019

22u41 1 Atlético Madrid ATL ATL 0 einde 1 BAR BAR Barcelona La Liga ‘t Zijn weer hoogdagen voor Leo Messi. Maandagavond krijgt hij zo goed als zeker zijn zesde Ballon d’Or, vanavond besliste hij Atlético - Barça. Een wat teleurstellende topper, maar dat zal Messi worst wezen. Zijn winner was er eentje om in te lijsten in een inmiddels schier eindeloze collectie. Zijn dertigste goal al tegen Atlético, Simeone trok de haren uit. De GOAT (‘Greatest of All Time’) na een moeilijk seizoensbegin in ere hersteld. Zeker als hij morgen in Parijs met zijn zesde Gouden Bal staat te blinken. Weer eentje meer dan Cristiano.

GOOOAAAAAL | Messi scoort de 0-1! GOAT. 🐐



0️⃣-1️⃣ #AtletiBarça 🇪🇸 pic.twitter.com/wd2RPiU6ds Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Het Wanda Metropolitano kan ten huize Messi nu ook afgevinkt worden. Daar had hij nog niet gescoord. Wel al 29 goals tegen Atlético. Zijn dertigste was er eentje zoals alleen Messi dat kan. Razendsnel richting de zestien, een afspeelpunt vinden in zijn trouwe maatje Suárez en dan met de linker binnenkant voet en belachelijk veel beheersing hard over de grond. Niet eens helemaal de hoek in, maar ruim voldoende om de bijna twee meter van Oblak zonder antwoord achter te laten. Wie heeft Griezmann nodig, als je Suárez hebt. Het Wanda stil krijgen, dat is alleen maar voor de allergrootsten weggelegd. Maandag kan Messi al fluitend in maatpak het vliegtuig richting Parijs op. Zijn entourage is maar beter voorbereid op een feestje.

Nochtans was het opnieuw een alles behalve groots FC Barcelona vanavond, ondanks de glansprestatie eerder deze week tegen Borussia Dortmund op het kampioenenbal. Ook met Rakitic, de man van het ‘evenwicht’, opnieuw in de basis. Het was een half mirakel dat Atlético niet scoorde voor de pauze. Op een kopbal van Morata en vooral op een inzet van dichtbij van Hermoso bewees Ter Stegen zijn waarde voor de Catalanen. Eerder werkte Junior ei zo na in eigen doel. ‘Atléti’ zette hoog druk en blies Barça bij momenten weg, maar scoren is dit seizoen o zo moeilijk voor de elf van Simeone. Slechts 16 goals in 15 duels. En dan heb je voorin ‘Golden Boy’ João Félix, Alvaro Morata en (de momenteel gekwetste) Diego Costa lopen.

Pas vlak voor de pauze dreigden de blaugrana een eerste keer. Piqué kopte tegen de deklat. In de tweede helft kon Barça toch het balbezit opeisen. Lang zonder gevaarlijk te zijn. Vooral Griezmann speelde tegen zijn ex-club weer pover. Maar steeds meer ging en kon Messi zich met de zaken bemoeien. Dan weet je uiteindelijk hoe laat het zal zijn. Even voor de klok van kwart voor elf, was het zover. 'Hasta la vista’, Wanda.