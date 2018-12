Keylor Navas werpt handdoek: Courtois’ doublure bij Real is rol als tweede keus beu en wil vertrekken YP

13 december 2018

16u01

Bron: AS 0 Primera Division Keylor Navas heeft er schoon genoeg van. Sinds de komst van Thibaut Courtois afgelopen zomer naar Real Madrid kwam de 31-jarige Costa Ricaan almaar minder aan spelen toe en nu heeft hij volgens de Spaanse sportkrant AS aangegeven te willen vertrekken uit de Spaanse hoofdstad.

’t Moet de druppel geweest zijn die de emmer deed overlopen. Real Madrid was gisteren nog voor de smadelijke 0-3-nederlaag tegen CSKA Moskou (de grootste Europese thuisnederlaag ooit trouwens) al zeker van groepswinst in de Champions League en terwijl coach Santiago Solari een pak jonkies en spelers van de tweede garnituur het veld instuurde, stond Thibaut Courtois gewoon weer tussen de palen. Volgens AS een niet mis te verstane boodschap: Keylor Navas komt, behoudens blessures bij onze nationale nummer één, enkel nog in actie in de Copa del Rey. Een beslissing die hard aankwam bij de Costa Ricaan die Real de voorbije drie seizoenen mee aan drie opeenvolgende Champions League-eindzeges hielp. Hij wil niet langer de tweede viool spelen bij de Koninklijke en hij heeft dan ook aangegeven de deur van het Bernabéu achter zich dicht te willen trekken.

Vertrek Zidane keerpunt

Met het vertrek van Zinedine Zidane kwam er ook een einde aan het rijk van de doelman bij Real. Nadat de Fransman met Real (en met Keylor in doel) zijn eerste Champions League won, stelde ‘Zizou’ zijn veto tegen de komst van Manchester United-keeper David De Gea en in januari vorig jaar stak hij ook een stokje voor de komst van huidig Chelsea-goalie Kepa Arrizabalaga. Nadien kwam Julén Lopetegui die opteerde voor de gulden middenweg (Spaanse competitie voor Courtois en Champions League en beker voor Navas), maar nu heeft Santiago Solari dus de knoop definitief doorgehakt: Courtois is en blijft de eerste doelman.

Exit Navas dus uit Bernabéu en de Costa Ricaan zou nu zijn zinnen hebben gezet op een vertrek richting Premier League. Zijn entourage speurt in Engeland naar een club die de hem wil inlijven. Ook Real begrijpt zijn frustraties en wil meewerken aan een transfer, uit respect voor bewezen diensten. Navas zelf zou het liefst deze winter zelfs al zijn koffers pakken, maar dat zien ze bij de Madrilenen dan weer niet zitten. Kiko Casilla, de doublure van Keylor Navas vorig jaar (en voor de komst van Thibaut Courtois), is in de ogen van de club nog te groen achter de oren voor het grote werk. Daarom wil Real de Costa Ricaan achter de hand houden voor mocht er iets gebeuren met Thibaut Courtois in de beslissende maanden van het seizoen.