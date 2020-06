Januzaj ziet knappe gelijkmaker meteen na invalbeurt twijfelachtig afgekeurd, Real Madrid is nieuwe leider ODBS

21 juni 2020

23u53 6 Real Sociedad RSO RSO 1 einde 2 RMA RMA Real Madrid La Liga Real is de nieuwe leider in La Liga. En daar had het Eden Hazard niet eens voor nodig. Wel een nodige portie geluk. Toen Januzaj een goeie invalbeurt leek te bekronen met een knappe goal -vanop afstand klopte hij Courtois- werd die gelijkmaker twijfelachtig afgekeurd.

De afgekeurde goal van Januzaj:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

9 op 9 voor Real post-corona. Het perfecte rapport voor Zidane, die vandaag ervoor koos geen risico’s te nemen met Eden Hazard. Geen derde basisplaats op rij in zeven dagen, na maandenlang blessureleed. Wie hij wel opstelde, was zijn denkbeeldige konijnenpoot. Want nadat Real donderdag tegen Valencia al aan de 0-1 ontsnapte na een twijfelachtige VAR-beslissing, was de videoref Real ook vandaag gunstig gezind.

Januzaj, pas na zijn invalbeurt op het uur kwam een tot dan héél pover Sociedad tot leven, vloerde Courtois met de perfecte knal en de bots in zijn korte hoek. Maar omdat Merino buitenspel stond, blies ref Estrada op aangeven van de lijnrechter het feestje meteen af. Aan de overkant controleerde Benzema, al dan niet met de arm, om te scoren. Geen 1-1, wel 0-2. Het Baskenland woedend op de leiding, in Catalonië ongetwijfeld ook... Met nog acht matchen te spelen Real plots in pole voor de titel.

De enige negatieve noot voor ZIdane was het uitvallen van Sergio Ramos met een knieblessure. Even daarvoor had de kapitein een penalty feilloos omgezet na een fout op de levendige Vinicius, lang de enige dreigende Realspeler. Ramos gaat zo Ronald Koeman voorbij als meest scorende verdediger ooit in La Liga. De aansluitingstreffer van de thuisploeg viel te laat (1-2). Dan toch geen veertiende ‘clean sheet’ voor Courtois. Real en Barça tellen even veel punten, maar dankzij het betere onderlinge resultaat in de Clásico’s staat ‘de Koninklijke’ op kop.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.