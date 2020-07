Januzaj trapt als invaller Real Sociedad nog Europa League in met late vrije trap bij Atlético Madrid ODBS

19 juli 2020

22u58 2 Atlético Madrid ATM ATM 1 einde 1 RSO RSO Real Sociedad La Liga Een goal die hij zich nog lang zal herinneren. Met een ultieme vrije trap goed voor de gelijkmaker bij Atlético zorgde Adnan Januzaj als verrassende invaller nog voor een plaats in de Europa League voor Real Sociedad.

GOOOAL | Adnan Januzaj helpt Real Sociedad met een late gelijkmaker tegen Atlético aan een ticket voor de Europa League! 🇧🇪💥



1️⃣-1️⃣ #AtletiRealSociedad 🇪🇸 pic.twitter.com/6RyTYeABZC Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Begin juli ging hij nog huilend van het veld tegen Espanyol. Net nadat hij post-corona de goeie vorm te pakken had, leek een dijbeenblessure een einde te maken aan het seizoen van Januzaj. Maar kijk, vanavond vierde hij al zijn rentree in het Wanda Metropolitano. En hoe. Invalbeurt in minuut 78, scoren in minuut 87. Vanuit een schuine hoek klopte onze landgenoot doelman Oblak met een harde knal. Waarmee Januzaj zich tot de gevierde man kroonde. Zijn derde doelpunt dit seizoen in La Liga. Dankzij de goal komt Sociedad met 56 punten naast Granada, dat met 4-0 won van Bilbao. Maar dankzij een beter doelsaldo gaat de zesde plaats en het laatste Europe League-ticket naar de Basken. Gracias, Adnan. Real Sociedad speelt straks ook nog de finale van de Copa del Rey tegen Athletic Bilbao.

Yannick Carrasco viel in minuut 56 in voor Atlético, dat het seizoen afsluit als nummer drie en zich zeker weet van Champions League volgend seizoen. De ploeg van Simeone staat in augustus ook in de kwartfinale van het huidige kampioenenbal nadat ze Liverpool klopten. RB Leipzig is de tegenstander. Koke opende de score vanavond nadat Alvaro Morata hem met een heerlijk hakje alleen voor doel had gezet.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.